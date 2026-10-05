127 фирми ще получат близо 62 млн. евро за зелени и цифрови иновации

Общо 127 български компании ще получат близо 62 млн. евро за разработване и валидиране на иновативни решения за зелена и цифрова трансформация. Финансирането е осигурено по процедура от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ), управлявана от Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност" (ИА ЕФК) към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). Програмата е сред основните инструменти за насърчаване на общи проекти между бизнеса и научната и иновационна екосистема в страната. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

По мярката за зелени и цифрови партньорства кандидатстваха 273 предприятия. Предложените за финансиране ще бъдат поканени да сключат договори с ИА ЕФК. Пълния списък на фирмите можете да видите тук.

С европейските средства компаниите ще могат да правят разработки в области като цифрови технологии и изкуствен интелект, интелигентно производство и автоматизация, нови материали, зелени технологии и ресурсна ефективност, здраве и биотехнологии.

Основно изискване е проектите да се изпълняват в партньорство с научноизследователски организации или висши училища.