Иван Василев: Изграждаме нов национален модел за трансфер на знание и технологии

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация участва в откриването на Черноморски технологичен форум

Черно море има ключова и стратегическа роля за свързаността на България и Европа – транспортно, енергийно и дигитално. За да бъде Европа технологично силна и конкурентоспособна на глобалната сцена, е необходимо по-ясно свързване на научните изследвания и изчислителната инфраструктура, финансирането и индустриалното внедряване. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на откриването на първото издание на „Черноморски технологичен форум", който се провежда във Варна. Събитието е организирано от ИКТ Клъстер – Варна в партньорство с Община Варна, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации" и е под патронажа на президента. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

По-думите на министър Василев правителството работи за утвърждаването на България като дигитален хъб по направлението изток-запад, използвайки стратегическото си географско положение. „Развиваме ролята си в европейските и трансрегионални маршрути за пренос на данни, включително през Черно море. Транскаспийският коридор за данни, който вече се изгражда в Казахстан, ще мине през Черно море и ще достигне до София, ще повиши скоростта на обмен на данни между Изтока и Запада и чрез България ще направи целия Европейски съюз по-свързан в новоизграждащата се икономика, базирана на знание, данни и изчислителна мощ", каза още Василев.

Според него мотото на форума - „Технологии без граници", звучи като обещание за бъдещето, но описва настоящето. „Технологиите отдавна нямат граници. Граници имаме ние и те обикновено са в скоростта, с която взимаме решения, финансираме идеи и внедряваме иновации", заяви министърът.

В изказването си той постави акцент върху инженерния и софтуерен потенциал на Варна, като подчерта значението на университетите в града, ИКТ клъстъра и цифрово-иновационния хъб. „България развива изключителни таланти в сферата на информационните технологии и дигитализацията. Въпросът пред нас е как ги задържаме, как ги връщаме и как да ги използваме за просперитета на страната и региона", посочи Василев.

От думите му стана ясно, че новосъздаденият Съвет за иновации и технологично развитие има за цел държавата, заедно с бизнеса, да набележи конкретните стъпки и административни промени, които ще превърнат България в най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност до 2030 година в Европа. „Изграждаме нов национален модел за трансфер на знание и технологии с координиращ център и децентрализирана мрежа от офиси. Регион с университетите и индустрията на Варна трябва да бъде сред първите в тази мрежа", отбеляза министърът.

Василев каза още, че фабриката за изкуствен интелект BRAIN++ в София тех парк ще осигури изчислителен капацитет, какъвто досега не съществува в този регион. „Сигурен съм, че България може да води в технологичната революция, която ще промени света, в който живеем", заключи министърът.

Сред присъстващите бяха президентът Илияна Йотова, министърът на туризма Илин Димитров, представители на местната власт и дипломатическия корпус, български и международни експерти и др.