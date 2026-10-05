Фон дер Лайен, Мерц и Макрон искат от ЕС мерки срещу нелоялните търговски практики

Германия и Франция предприеха днес нова инициатива за мерки от ЕС срещу нелоялните търговски практики на други държави, предаде ДПА.

В писмо до председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че практиките, които нарушават функционирането на пазарите, застрашават конкуренцията за европейските компании и водят до нарастваща зависимост.

Според тях съществуващите инструменти вече не са достатъчни и те предлагат две нови мерки.

Едната е насочена към диверсификацията и има за цел да гарантира, че компаниите няма да станат прекомерно зависими от доставчици от отделни държави. Втората е процедура, която ще позволи друга държава да бъде изключена от европейския единен пазар по ускорен ред, пише БТА.

Последната мярка ще се прилага в случаи, „когато трети държави умишлено се стремят да възпрепятстват възстановяването на равнопоставените условия на конкуренция и справедливите пазарни условия чрез политически или икономически средства, което води до сериозни и системни нарушения на функционирането на единния ни пазар“, се посочва в писмото.

Лидерите не открояват конкретна държава в писмото. Контекстът обаче вероятно е свързан преди всичко с търговската политика на Китай, отбелязва ДПА. ЕС има огромен търговски дефицит с Китай и иска да защити индустрията си от конкуренцията.

Китай е обвиняван, че нарушава функционирането на пазара чрез държавни субсидии, създава свръхпроизводство и по този начин позволява предлагането на дъмпингови цени, с които европейските компании не могат да се конкурират.

За да може предложеният от Мерц и Макрон инструмент да бъде задействан в кратки срокове, ЕК ще получи широки правомощия за действие. Той ще може да бъде активиран, освен ако държавите членки не гласуват активно против него с квалифицирано мнозинство.