Разнопосочно приключи борсовата търговия в Европа

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Основните индекси на водещите европейски фондови борси приключиха разнопосочно днешната търговия на пазара, концентриран предимно върху корпоративните новини, предаде Си Ен Би Си.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 закри нагоре с 0,34 на сто до 10 497,94 пункта.

Във Франкфурт DAX прибави 0,09 на сто до 25 254,21 пункта, а парижкият САС 40 отстъпи с 0,8 на сто до 7834,1 пункта, пише БТА.

Общоевропейският индекс STOXX600 нарасна с 0,36 на сто до 633,62 пункта, след като миналата седмица спадна до четиримесечен минимум на фона на повишаването на доходността по облигациите заради инфлацията и влощшаващите се фискални перспективи.