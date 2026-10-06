От София до Хърватия, Япония и Франция – историята на едно българско студио, което търси отговори на сложните въпроси в простите решения

През 2017 г. архитект Александър Йончев създава Simple Architecture. Няколко години по-късно студиото вече работи по проекти не само в България, но и в различни части на Европа и Азия, а архитектурата постепенно се превръща само в една част от по-широкия му подход към пространството. Днес зад студиото стоят Александър Йончев и Моника Стойкова, чиято работа обхваща архитектура, интериор и визуална идентичност, без да поставя строга граница между тези области. Затова и един техен проект може да започне от архитектурната концепция и постепенно да стигне до интериор, лого, уебсайт и цялостен визуален образ.

Името Simple Architecture добре описва посоката, в която работи студиото, макар че зад привидно простите решения обикновено стои доста комплексен процес. Всеки проект започва с конкретните му условия - място, функция, бюджет и срок - и постепенно преминава през различни възможности, докато се стигне до решение, в което няма какво да бъде добавено или премахнато. Така материалите, формите и детайлите не се превръщат в отделни акценти, а стават част от една обща логика. В резултат пространствата изглеждат спокойни и ясни, а сложността остава по-скоро в процеса, отколкото във финалния образ.

Отношението към простотата е свързано и с начина, по който студиото разбира ролята на архитектурата днес. В ежедневие, което става все по-бързо и визуално натоварено, пространството може да предложи обратното – спокойствие, тишина и усещане за ред. Именно затова студиото определя своя подход като своеобразен „антидот“ на динамиката и консуматорската култура.

Архитектурата, която не следва тенденции

В последните години „минимализмът“ се превърна в една от най-използваните думи в архитектурата и интериора. С нея често се описва почти всеки съвременен проект, макар че зад много от тях стоят множество материали, детайли и декоративни решения. Ако трябва да определим работата на Simple Architecture в тази категория, тя по-скоро би попаднала в крайния ѝ спектър и спокойно би могла да бъде наречена радикално минималистична.

Това обяснява и дистанцията на студиото от тенденциите. Вместо да използват решения, които изглеждат актуални, те търсят елементи, които могат да запазят характера и стойността си във времето. Както при капсулния гардероб, който не се нуждае от подмяна при всяка нова модна тенденция, идеята е и архитектурата да не остарява заедно с времето.

Собствен почерк, а не архитектура за всички

Това е и причината студиото да държи на творческата свобода в отношенията с клиентите. Архитектът трябва да може да предложи решение, което не е просто визуално очаквано, но е логично за конкретния човек, конкретното място и конкретната задача. В същото време идеята трябва да издържи на реалните ограничения – бюджет, срокове, технически изисквания и начина, по който сградата или интериорът действително ще бъде използван.

Архитектура отвъд границите

Преди да основе Simple Architecture, Александър Йончев прекарва години извън България. Завършва с отличие архитектура във Франция през 2013 г., след което работи като архитект в Италия. Опитът му в различна професионална и културна среда естествено се отразява и на посоката, в която по-късно се развива студиото. Още от самото начало то гледа отвъд местния контекст и работи с клиенти и проекти извън България.

Днес в портфолиото на студиото има проекти в различни части на Европа и Азия, сред които частни домове, хотели, обществени сгради и интериори. Работата на студиото през последните години получава и значително международно внимание – с публикации в редица специализирани издания и участия и отличия в различни архитектурни конкурси. Независимо от мястото и функцията, в проектите остава един повтарящ се стремеж за изграждане на собствен език и почерк, който може да изглежда еднакво убедително в бетонен апартамент в Загреб, хотел в Пловдив, къща на гръцки остров или хотел сред горите на Япония.