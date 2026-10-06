Хибридният SUV Geely Monjaro се предлага като Renault в Южна Корея и Volga в Русия

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Geely Monjaro EM-i е нов голям plug-in хибриден SUV, който идва на европейския пазар, но същият модел се продава и като Renault Grand Koleos в Корея и някои други пазари, докато в Русия се предлага като Volga K50.

AutoWeek съобщава, че Monjaro EM-i идва в Нидерландия, а до края на годината и в дрги европейски страни.

Китаййският Geely Monjaro EM-i е plug-in хибриден SUV (D-SUV), изграден на модулната платформа GEA-EVO (Global Intelligent New Energy Architecture).

Дълъг е 4,8 метра и има основен багажник от 633 литра, което го поставя в средния клас. Да кажем, че конкурентите му са Škoda Kodiaq или Volkswagen Tayron.

Двигателят е 1,5-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, съчетан с усъвършенствани PMSM електродвигатели.

Мощността на системата за задвижване на предните колела е 275 к.с., а със задвижване на всички колела - 335 к.с. Тази версия ускорява до 100 км/ч за 5,83 секунди. Електрическият пробег е до 170 км.