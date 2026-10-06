Компаниите бяха отличени с две златни, три сребърни и една бронзова награда за добрите си HR практики, иновативни лидери и силна организационна култура

Водещите хипермаркети на българския пазар Технополис и Практикер отново затвърдиха позицията си сред най-добрите работодатели в страната. На тазгодишното издание на Career Show Awards те бяха отличени с общо 15 приза, присъдени от журито и публиката в оспорвана конкуренция с над 400 участващи български и международни компании.

Технополис извоюва едно от най-високите признания – златно място в категория „Най-добър работодател - Non FMCG“, а вотът на публиката за трета поредна година му донесе наградата „Любим работодател“ – този път със сребърен приз. Миналата година Технополис взе сребърно отличие в категорията „Най-добър работодател – Non FMCG“. Наградите са пряк резултат от последователната работодателска стратегия на компанията, която изгражда цялостна екосистема за привличане, развитие и задържане на екипа. Силата на тази култура проличава и в цифрите: от над 2000 служители в Технополис, повече от 800 са част от компанията над 10 години, а над 90 работят в нея още от създаването ѝ през 2001 г. Забележителен успех бележи и стажантската програма „Моето начало“, през която са преминали над 1200 млади хора от създаването ѝ, като над 15% от тях вече развиват постоянната си кариера в компаниите. Бронзово отличие бе връчено и за вътрешно събитие „Риболовен турнир 2.0“, което тази година събра 220 служители на Технополис и Практикер и техните семейства, обединявайки спорт, семейни активности, кулинарни преживявания и еко кауза.

„Тези отличия потвърждават устойчивостта на нашата работодателска марка и са истинско доказателство за усилията, които влагаме всеки ден в това да създаваме среда, в която хората се чувстват ценени и вдъхновени. За нас това не са просто поредните награди, а реално отражение на организационната култура и екипния дух, които градим заедно“, сподели Мустафа Мустафов, ръководител на отдел „Човешки ресурси“ в Технополис и Практикер.

Висока оценка получиха и отделните HR професионалисти и екипни проекти зад успехите на двете вериги. Злато в категория „HR Иноватор“ спечели Зорница Атанасова за умението ѝ да превръща HR функцията в активен инструмент за организационна промяна чрез съчетаване на бизнес познания, работа на терен и управление на сложни трансформации.

„За мен тази награда е признание за силата на екипната работа и за ролята на HR като партньор на бизнеса. Когато познаваме хората, разбираме бизнеса и имаме смелостта да променяме, можем да създаваме среда, в която и хората, и организацията да се развиват“, коментира Зорница Атанасова, зам.-ръководител на отдел „Човешки ресурси“.

Сребърно отличие в категория „HR Изгряващ талант“ бе присъдено на Десислава Иванова за изключителния ѝ принос към обучението и развитието на над 750 служители и стажанти, координацията на обучителни пътеки и програми. В категория „HR Recruiter“ със сребро бяха отличени Даниел Кисьов и Николай Кайсар, които надградиха процеса по подбор чрез модел, комбиниращ оперативно познаване на бизнеса, поведенчески анализ и вътрешна мобилност, реализирайки ключови подбори за нови обекти през 2025/2026 г. HR екипът на компаниите беше отличен и с индивидуални награди от престижния индекс „Топ 100 таланти в България" за 2026 г. В категория „Човешки ресурси“ почетни грамоти получиха – Мариела Василева, Даниел Кисьов, Десислава Иванова, Добромир Пърлев, Зорница Атанасова, Милослав Колев, Николай Кайсар, Цветан Николов и Ренета Арангелова.

Престижният конкурс Career Show Awards отличава най-добрите практики в HR сектора в страната. Наградите поставят акцент върху иновативните стратегии за изграждане на силна работодателска марка, както и върху успешните модели за привличане, развитие и задържане на таланти.

Повече информация за кариерните възможности може да бъде открита на jobs.technopolis.bg и jobs.praktiker.bg.