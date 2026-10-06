Фискалният съвет: Бюджет 2027 изисква сериозни реформи и съкращаване на разходите

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По-сериозни от предварително заложените 10% съкращения в администрацията, реформа на пенсионната система и изравняване на осигурителните вноски за държавните служители и тези в частния сектор, включително за полицаите и военните, са част от препоръките на Фискалния съвет относно бюджета за 2027 г.

От съвета препоръчват фискално усилие от поне 2% от БВП за 2027 г. и поне 1% от Брутния вътрешен продукт за 2028 г. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартиралата процедура по свръхдефицит.

Предупреждава се за опасност от дългова спирала и за лихвените плащания (последните достигайки 1,88 млрд. евро през 2028 г. или около 1,3% от БВП), които отнемат средства от ключови сектори като образование и здравеопазване.

Настоява се правилата за увеличение на заплати и пенсии да се преразгледат трайно за постигане на дългосрочен положителен фискален ефект.

Препоръчва се задълбочен анализ относно неизпълнението на капиталовите разходи и предприемането на мерки за подобряване на тяхното планиране и изпълнение.

От съвета настояват за реформа на пенсионната система, за да бъдат стимулирани вторият и третия стълб. Обръща се внимание на продължаващата уравниловката във величината на получаваните пенсии, като тя се свързва с разкъсване на връзката между принос за осигурителната система и сума на получаваната пенсия.

Фискалният съвет подкрепя намерението за изравняване на осигурителното разпределение между държавните служители и магистратите и държавния бюджет с това в частния сектор.

Тенденциозното увеличение на разходите по основните пера в Здравната каса не дават доказателство за по-голяма ефективност на здравните услуги, а само утвърждават зависимостта от нарастващи трансфери от държавния бюджет за балансиране на салдото по бюджета на НЗОК, допълват от Съвета.

Връзката между здравната политика на здравното министерство и НЗОК като платец на здравните услуги трябва да се изсветли, пишат още от Фискалния съвет.