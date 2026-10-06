КЗП спря опасни никотинови паучове, изпращани по куриер

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова издаде заповеди за забрана за пускането на пазара на продукти, съдържащи тютюн - никотинови паучове с тютюн за орална употреба от определена марка. Това съобщиха от пресцентъра на КЗП.

Комисията е сезирана за казусите от Агенция „Митници". В сигнала се посочва, че след проверка в логистичен център и складови бази на една голяма и една по-малка куриерски фирми в България, в пратки от тази година на физически лица, са открити общо 280 кутии. Независимо от търговското им наименование и начина на представяне „никотинови паучове" същите представляват „тютюн за орална употреба". Взетите от Централна митническа лаборатория проби за анализ сочат, че става дума за изделия, съдържащи тютюн и попадащи под забраната на чл. 17 на Директива 2024/40/ЕС и на чл. 31 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, пряко свързани с режима на защита на човешкото здраве.

Физическите лица, отговорни за пратките, са двама мъже от Габрово и София, на които се издава разпореждане за забрана пускането на пазара на никотиновите паучове.

КЗП информира със свое писмо Агенция „Митници", че продуктите от този вид са забранени за продажба и към подобни изделия следва да се предприемат съответните законови действия.

Комисията информира и всички куриерски фирми в страната, че спрямо забранени и опасни изделия са длъжни да прилагат стриктно закона и да не спомагат за разпространението им, нарушавайки режима за защита на здравето на потребителите.

Заповедта на председателя се издава на базата на решение на КЗП от 2 октомври 2026 г.