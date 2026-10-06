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Капиталът на ББР ще се увеличава - но не от бюджета, а от пазара

Албена Арабаджиева

[email protected]

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Вицепремиерът Александър Пулев представи новия Надзорен съвет на ББР - Деляна Иванова, Иван Култов и Иван Раичков. Снимка:Николай Литов

Помощ за земеделци и финансиране на публично-частни партньорства ще са приоритети на банката

Над 1 млрд. евро финансиране ще търси Българската банка за развитие от финансови институции и други банки за развитие.
В същото време намаляването на капитала с 1,4 млрд. евро, което беше инициирано от служебното правителство на Андрей Гюров, не се е осъществило.

"Тези 1,4 млрд. евро са във вакуум и не могат да се използват нито от ББР, нито от Министерството на финансите", обясни икономическият министър Александър Пулев. Той представи новият надзорен съвет на банката.

Председател остава Деляна Иванова. Новите членове са Иван Култов и Иван Раичков, които имат дългогодишен опит във финансовия сектор, както и Даниел Берг, който е бил директор на ЕБВР за България.

Основна задача на банката сега ще е да се вдигне земеделския сектор на крака, коопериране на земеделци, да има повече родни продукти и те да са равнопоставени на вносните, което ще помогне с овладяването на натиска на цените, заяви Пулев. Какви точно ще са мерките за земеделците ще стане ясно, след като се привлече новото финансиране.

ББР ще е критичен елемент в икономиката на България и ще участва активно в мобилизирането на частен капитал за публично-частни партньорства, обясни още вицепремиерът.

Малките и средни предприятия, производствата с висока добавена стойност и преработка също остават във фокуса на банката.

Вицепремиерът Александър Пулев представи новия Надзорен съвет на ББР - Деляна Иванова, Иван Култов и Иван Раичков. Снимка:Николай Литов
Даниел Берг, който е бил директор на ЕБВР за България, също влиза в надзора на ББР. Той се включи дистанционно. Снимка: Николай Литов
Вицепремиерът Александър Пулев представи новия Надзорен съвет на ББР - Деляна Иванова, Иван Култов и Иван Раичков. Снимка:Николай Литов
Даниел Берг, който е бил директор на ЕБВР за България, също влиза в надзора на ББР. Той се включи дистанционно. Снимка: Николай Литов
Вицепремиерът Александър Пулев представи новия Надзорен съвет на ББР - Деляна Иванова, Иван Култов и Иван Раичков. Снимка:Николай Литов
Даниел Берг, който е бил директор на ЕБВР за България, също влиза в надзора на ББР. Той се включи дистанционно. Снимка: Николай Литов

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