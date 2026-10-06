3579 евро за персонален номер на кола в България - най-скъпо в Европа

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България е най-скъпата държава в Европейския съюз и на Балканите за покупка на изцяло персонален регистрационен номер с текст по избор.

За да сложи табели с надпис по собствено желание (например лично име, име на фирма или слоган),

българският шофьор трябва да плати на МВР-КАТ астрономическата фиксирана такса от 3579,04 евро

В Белгия, която държи рекорда за най-висока твърда ставка в Западна Европа, същата тази услуга струва 1000 евро. Там шофьорите, които искат да привлекат вниманието на пътя с нетрадиционните си табели, са генерирали внушителните 8 милиона евро за държавата само между януари и август 2026 г., като се очаква приходите да достигнат 12 милиона евро до края на годината.

Така българинът плаща над 3,5 пъти повече от белгиеца за абсолютно същата свобода на дизайна върху ламарината.

Статистиката на МВР показва, че поради солената цена от 3579,04 евро пълният пакет за изцяло текстови номера по поръчка не е масово явление. Най-много стотина българи да се възползват от услугата за изписване на произволен текст върху номера на автомобила си.

За сметка на това, интересът към останалите комбинации е доста по-висок. Номерата с четири еднакви цифри (например 7777), които струват 766,94 евро, привличат около 2000 до 3000 шофьори всяка година, като в големите градове тези серии се изчерпват за броени дни. Най-евтините комбинации по избор (огледални числа, рождени години или чифтове) на цена от 153,39 евро се разграбват масово, носейки редовни приходи от над 10 000 издадени табели годишно в цялата страна.

Разликата е още по-фрапираща в сравнение с други европейски страни, които позволяват пълна или частична персонализация.

В най-богатата държава в Европа Люксембург удоволствието струва скромните 200 евро, във Финландия таксата е 790 евро, а в Германия услугата Wunschkennzeichen излиза едва 12,80 евро. Там обаче комбинацията от цифри и букви е ограничена от задължителния код на града най-отпред.



На Балканите

Сърбия предлага персонални табели за около 750 евро,

докато в Румъния личните текстове изобщо не съществуват като опция, а шофьори могат само да комбинират цифри в стандартния формат срещу символичните от 9 до 17 евро. Гърция и Франция пък въобще не предлагат подобни глезотии и там номерата се разпределят единствено по служебен ред.

Единственото изключение, където сумите за регистрационни табели надхвърлят българските, е Великобритания. Там обаче държавата не налага фиксиран ценоразпис, а работи по пазарна система с аукциони.

Минималната цена започва около 290 евро (250 лири), но редки комбинации се продават на търгове

на Агенцията DVLA за милиони. Като например номер 1 F, който беше продаден на търг на Sotheby's в Лондон за космическите 1,08 милиона евро (926 хил. паунда).

От няколко години КАТ позволява законен механизъм за запазване на табелите при смяна на автомобила. Преди не можеше.

При продажба на колата собственикът може да свали персоналния си скъп номер и да го остави на съхранение в Пътна полиция срещу административна такса. Шофьорът разполага с точно 90 дни, за да регистрира нова кола със същата комбинация на табелата, в противен случай платените пари изгарят завинаги, а ламарините се унищожават.