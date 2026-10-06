Сърбия, България, Гърция и Северна Македония обсъждат общата енергийна сигурност

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В Белград започна втората среща на върха на министрите на енергетиката на Сърбия, Северна Македония, Гърция и България. Основните теми са укрепването на регионалните енергийни връзки, новите коридори за доставка на газ и електроенергия, енергийната сигурност и устойчивостта на системата.

Срещата се провежда в Двореца на Сърбия с пленарно заседание, в което участват българският министър на енергетиката Ива Петрова, сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и министърът на енергетиката, минното дело и минералните суровини на Северна Македония Саня Божиновска.

Сред основните акценти са промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки, както и укрепването на енергийната свързаност между четирите държави.

Особено внимание се очаква да бъде отделено на инфраструктурни проекти, които могат да повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и електроенергия и да намалят зависимостта от отделни маршрути1 пише БТА.