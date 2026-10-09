Махат акумулатора в колите след 70 години (Графика)

В продължение на повече от 70 години малката 12-волтова батерия я има под капака на всяка кола.

Акумулаторът, който обикновено се разрежда или разваля в най-неподходящия момент, захранва всичко - от завъртането на двигателя, светването на фаровете и пускането на радиото.

Автомобилната индустрия е на прага на поредната революция. Китайците от Leapmotor, които вече от година си партнират успешно със западния гигант Stellantis премахват 12-волтовата батерия от бъдещите си модели, смело обявявайки, че ще пратят традиционния оловно-киселинен акумулатор в историята и ще променят архитектурата на колите за първи път от 50-те години на миналия век.

Оловно-киселинна химия на добре познатия ни акумулатор е пряк наследник на изобретение от далечната 1859 г., а размерът на самата батерия и напрежението стават стандарт именно през 50-те години на миналия век.

Оттогава насам всичко в автомобилния свят се промени -

карбураторите бяха заменени от инжекциони, аналоговите табла станаха дигитални екрани,

а бензинът започна да отстъпва място на тока. Само батерията под капака си остана същата.

Мнозина вярваха, че масовото навлизане на електромобилите автоматично ще реши проблема със старите акумулатори. Реалността обаче се оказа съвсем различна. Наред със задвижващия агрегат, който в модерните електромобили често надвишава 100 kWh, същата малка 12-волтова батерия продължи да работи. Нейната роля в електрическата ера дори се оказа по-важна от простото захранване на светлините или чистачките на предното стъкло.

В електромобилите акумулаторът контролира контакторите - специалните релета, които физически изключват високоволтовия агрегат, когато автомобилът спре или в случай на сблъсък, за да се елиминира всякакъв риск от токов удар. Без този нисковолтов импулс, дори ако голямата батерия под пода е напълно заредена, колата остава на място.

Когато електроавтомобилът е в покой, основният батериен пакет се изключва от съображения за безопасност. През това време малкият 12-волтов акумулатор се грижи сам срещу консумацията на алармата, постоянно включената интернет свързаност и всички системи, които дебнат в спящ режим на готовност.

По този начин докато колата е паркирана, никой не презарежда този малък източник, и затова се изтощава бързо, понякога за няколко седмици или дори дни.

Според германския автомобилен клуб ADAC

този малък акумулатор сега причинява половината от всички повреди

на електрически коли, далеч пред големия задвижващ агрегат.

От регистрираните 3,6 милиона сервизни обаждания именно конвенционалният акумулатор е водещата причина за ремонт. Той е виновен за цели 50% от дефектите при електрическите автомобили в сравнение с около 45% при колите с двигатели с вътрешно горене.

Leapmotor представи концепцията за интегрирана архитектура, при която новата батерия CTC 3.0 сама управлява ниското напрежение под името High-Low Fusion. Идеята е колкото проста, толкова и гениална: щом в колата вече има огромен енергиен резервоар, защо той да не поеме изцяло и нисковолтовата система?

При тази нова радикална архитектура клетките на батерията са интегрирани директно в самото шаси на автомобила, вместо да бъдат затворени в отделен тежък блок. Инженерите са отделили и изолирали една специфична част от тези клетки, която е програмирана да отговаря изключително за ниското напрежение и електрониката в купето.

Всички компоненти споделят една и съща авангардна система за охлаждане и разпределение на захранването, като цялата кола преминава на по-ефективно 48-волтово напрежение, управлявано от централната електронна архитектура Clover 5.0.

С премахването на традиционния акумулатор Leapmotor може да нанесе удар по пазар от 550 милиона батерии годишно и да промени световната индустрия.

Ако премахването на оловния акумулатор стане факт, автомобилите ще олекнат, ще се освободи ценно пространство под капака, а шофьорите може би ще си отдъхнат и няма да си задават въпроса дали колата ще запали в мразовитите дни.

Leapmotor не е единствената компания, която обяви война на остарялата технология, но подходът е далеч по-радикален. Tesla също

поведе битка с оловно-киселинните батерии,

като ги замени с модерни литиево-йонни (а по-късно премина и към 48-волтова архитектура при Cybertruck). Разликата обаче е голяма. Докато компанията на Илон Мъск просто подмени химията и размера, запазвайки отделна малка спомагателна батерия в колата, Leapmotor напълно заличава физическото съществуване на отделен акумулатор, сливайки всичко в един общ пакет под пода.