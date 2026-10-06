ЕК дава още една година на износителите за подготовка за правилата за метана

Износителите на метан ще получат допълнителна година, за да се подготвят за прилагането на регламента на ЕС за метана, заяви днес председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс. Тя отново подчерта, че Европа е изправена пред натиск заради високите енергийни разходи.

„Ще дадем на износителите още една година, за да се подготвят за правилата за метана", заяви Фон дер Лайен пред Европейския парламент.

Тя добави, че ЕК ще започне стратегически диалог относно европейските рафинерии с цел намаляване на разходите, както и че Брюксел ще предложи през идните месеци мерки за увеличаване на дела на електроенергията в общото енергийно потребление.

„Всички усещаме тези по-високи разходи. Предприятията са под силен натиск. Хората се затрудняват да плащат сметките си, а с наближаването на зимата тези трудности могат да нараснат, затова трябва да действаме сега", заяви Урсула фон дер Лайен.

Говорител на ЕК заяви в началото на миналата седмица, че Комисията планира да отложи влизането в сила на знаковия закон на ЕС за намаляване на емисиите на метан, свързани с вноса на петрол и газ, след като правителства, включително на България, Франция и Германия, както и американски производители и износители на газ призоваха за спиране или отмяна на механизма, съобщи Ройтерс.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви пред „Блумбърг Нюз" в петък, че Брюксел обмисля едногодишно отлагане на законодателството за емисиите на метан.

Първоначално се очакваше новите правила да влязат в сила на 1 януари 2027 година, пише БТА.

Съгласно европейското законодателство, прието през 2024 г., вносителите на газ, петрол, а също и въглища в ЕС трябва да следят и да декларират свързаните с техните доставки емисии на метан, с цел да се ограничи изпускането им в атмосферата.