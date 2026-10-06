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Дизелът във Великобритания удари рекордните 2,35 евро за литър

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Дизеловото гориво на бензиностанциите във Великобритания достигна рекордните 1,9952 лири за литър, или около 2,35 евро СНИМКА: Pixabay

Средната цена на дизеловото гориво на бензиностанциите във Великобритания достигна рекордните 1,9952 лири за литър, или около 2,35 евро, показват най-новите официални данни на британското правителство, цитирани от Франс прес.

Според агенцията поскъпването е свързано с проблеми с доставките, причинени от конфликта в Близкия изток.

Предишният рекорд от 1,9922 лири за литър беше отчетен през юли 2022 г., когато пълномащабното руско нахлуване в Украйна доведе до рязко поскъпване на петрола и наруши доставките на дизелово гориво в Европа.

Цените на дребно на дизела достигнаха рекордни равнища през последните дни както в Европейския съюз, така и в САЩ, където надхвърлиха 6 долара за галон (3,78 литра), пише БТА.

Наред с конфликта в Близкия изток, натиск върху световните пазари оказват и ограниченията върху износа, наложени от Русия след украинските атаки срещу нейни петролни съоръжения.

Дизеловото гориво на бензиностанциите във Великобритания достигна рекордните 1,9952 лири за литър, или около 2,35 евро СНИМКА: Pixabay

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