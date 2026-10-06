BMW 2 Active Tourer няма да има наследник

Сегментът на готините семейни MPV ванове е умираща категория през последните няколко години. Не само конвенционалните производители на автомобили го изоставят, но и премиум. Усилията на Mercedes започнаха през 1996 г. с A-класата, която стана хечбек през 2012 г.

Две години по-късно, базираната в Мюнхен BMW представи производнен на най-малкия си модел - BMW 2 Active Tourer. Това беше първият ван на марката, а също и първият автомобил с предно предаване. Година по-късно, автомобилният производител представи и версия Gran Tourer с удължена междуосие, вероятно по модела на A-класата.

Докато Mercedes, след като прекрати производството на компактния си MPV, продължи производството на по-големия и по-луксозен R-клас само до 2017 г., запази само B-класата, но и тя ще приключи тази година без директен наследник.

BMW обаче вярваше достатъчно в премиум сегмента на MPV, за да разработи второто поколение на Model 2 Active Tourer. Дори тогава обаче загуби своя вариант с по-дълга база поради нарастващата популярност на кросоувърите.

Второто поколение, с вътрешно кодово име U06, беше представено през октомври 2021 г. и бавно се изважда от пазара след пет години. По време на събитието "Ден на капиталовите пазари 2026", немският автомобилен производител разкри планове за намаляване на моделната си гама, а Active Tourer е един от моделите, които няма да получат наследник.

От друга страна, хечбекът Серия 1 ще продължи като част от моделната офанзива Neue Klasse.