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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23685020 www.24chasa.bg

КЗП глобява 95 хил. евро 3 търговски вериги за нелоялни търговски практики

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КЗП СНИМКА: Архив

Днес Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи общо 95 хиляди евро санкции на три от големите търговски вериги у нас. Причина за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите. Това съобщиха от пресцентъра на КЗП. 

В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите, установяват проверките на КЗП. За същата практика тази верига има издадена заповед още през 2015 г., чието нарушаване обуславя най-висок размер на глобата.

Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В периода на промоцията инспекторите на КЗП установяват, че захарта не е налична. За същата нелоялна търговска практика веригата има заповед от КЗП още от 2016 г. Неспазването на заповедта е основание, в настоящия момент, за налагане на най-висок размер на глобата.

В третата верига инспекторите на КЗП установяват друг вид нелоялна търговска практика – различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, неотговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и е основание за санкция. На тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон.

Проверките на КЗП в търговските вериги в София и в цялата страна продължават.

КЗП СНИМКА: Архив

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