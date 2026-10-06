Над 1 млрд. евро влизат у нас по европрограма за развитие на градовете

Над 1 млрд. евро ще бъдат насочени към градско развитие и справедлив преход по Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г. Средствата ще подкрепят проекти за модернизиране на градската среда, икономическо развитие и по-добро качество на живот, както и инвестиции в трите въглищни региона, които са най-силно засегнати от прехода към климатично неутрална икономика.

До 400 млн. евро ще могат да бъдат инвестирани в градовете чрез финансовия инструмент „Фонд за градско развитие". Той се изпълнява по Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г. и ще работи чрез три фонда – два за Северна България и един за Южна България, съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Общият публичен ресурс за финансовия инструмент е 262,5 млн. евро. Средствата са осигурени по Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г. и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021–2027 г. С допълнително привлеченото от финансовите посредници частно финансиране общият ресурс за инвестиции се очаква да достигне до 400 млн. евро.

Двата фонда за Северна България са определени на конкурентен принцип. Чрез финансовия инструмент ще се предоставя дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 г. за публични и частни проекти, свързани с устойчивото градско и регионално развитие.

От средствата ще могат да се възползват 50 общини – 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. За проектите по Програмата „Развитие на регионите" е предвидена и нова възможност – заемното финансиране да се комбинира с безвъзмездна финансова помощ в рамките на една операция. Така инвестициите ще могат да бъдат структурирани по-гъвкаво според конкретните нужди на отделните проекти.

Финансиране ще бъде насочвано към модернизиране и развитие на градската среда, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, устойчива градска мобилност, здравна, социална и образователна инфраструктура, както и към култура, спорт, туризъм и развитие на икономическата активност.

Реалното прилагане на финансовите инструменти стана възможно след подписването на оперативните споразумения между Фонд мениджъра на финансови инструменти в България (ФМФИБ, или Фонд на фондовете) и двата избрани финансови посредника – ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове" и Консорциум „Фонд за зелено и умно градско развитие".

Допълнителна информация за условията и възможностите за финансиране е публикувана на сайта на „Фонд за устойчиви градове".

Към ресурса за градско развитие се добавят още 600 млн. евро по Приоритет 4 „Справедлив преход" на Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г. Средствата са осигурени от Фонда за справедлив преход и се съфинансират от държавния бюджет.

Ресурсът ще бъде управляван от Фонд мениджъра на финансови инструменти в България и ще бъде насочен към териториите, които са най-силно засегнати от прехода към климатично неутрална икономика.

Чрез избрани финансови посредници ще могат да се прилагат финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ в съответствие с инвестиционната стратегия и бизнес плана в трите въглищни региона – Перник, Кюстендил и Стара Загора.

Предстои Фондът да обяви процедура за избор на финансови посредници, чрез които подкрепата ще достига до крайните получатели.