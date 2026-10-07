Производителят на фалшивото Porsche и най-евтината кола в света се завърна за трети път!

В Китай има толкова много автомобилни компании, че се очаква масово да фалират. Много от тях вече ги няма, някои са се опитвали да се върнат, но никоя не е успяла. Най-упоритата от тях е Zotye, която привлече вниманието с фалшивото си Porsche и най-евтината кола в света.

Когато Zotye SR9 дебютира на автомобилното изложение в Шанхай през 2015 г., мениджърите на Porsche не можеха да повярват на очите си. Това беше копие на новия им Macan. И не само визуално - когато хората от Porsche разгледаха изложения екземпляр точно на пода на автомобилното изложение, те стигнаха до заключението, че Zotye вероятно е получил някои от компонентите си от същия доставчик като тях.

Porsche обмисляше да заведе дело срещу Zotye, но поради очакваната загуба в китайския съд, това така и не се случи. Фалшивите Macan се разпространиха по улиците и, както е обичайно в Китай, повечето от тях вече получиха лога и надписи на Porsche още в автосалона на Zotye.

Основана през 2005 г., частната автомобилна компания Zotye имаше богат опит в копирането и стартира добре. Първоначално тя закупи лицензи за по-стари модели от чуждестранни автомобилни производители и беше особено успешна с първото поколение Daihatsu Terios, което продаваше като Zotye 2008.

Малкият производител на автомобили нарасна в продажбите и също така се захвана с друга типично китайска дейност - създаването на нови марки. В рамките на няколко години към Zotye и Jiangnan се присъединиха Traum, Domy (Dorcen) и Hunkt. Структурата на собственост беше малко по-сложна от тази на обикновен концерн, но функционално те бяха взаимосвързани марки.

Но през 2020 г. продажбите спаднаха бързо. Zotye фалира и не произведе нито един автомобил през 2021 г. Заедно с това паднаха и всички свързани марки, включително Dorcen и Hunkt, които Zotye формално не притежаваше.

През 2022 г. Zotye се опита да се завърне и рестартира производството на по-малкия електрически SUV T300. През 2021 г. инвестиционната група Jiangsu Shenshang Holding Group влезе в Zotye, което изплати част от дълговете ѝ.

Но и тази фаза не продължи дълго и производството беше спряно отново. Друг опит за рестартиране дойде през 2023 г., този път с марката Jiangnan. Тя представи малкия електрически модел U2, който беше модифициран модел, първоначално разработен за една от спрените марки под автомобилната компания BAIC. Като Jiangnan U2, той наистина навлезе на китайския пазар, където не впечатли никого, така че проектът бързо беше прекратен отново.

Но Zotye очевидно не се отказва и затова през септември тази година обяви трети опит за завръщане. Този път отново под основната марка Zotye, но с нова версия на модела U2. Той беше преименуван на Zotye Wink Y01 и промени дизайна си.

Автомобилът вече се произвежда в ограничени количества във фабриката на Zotye и би трябвало да е насочен само към експортните пазари. Твърди се обаче, че автомобилният производител все още се нуждае от допълнителни средства, за да започне масово производство и затова търси други инвеститори. Въпреки предишния фалит и шест години спад с почти нулево производство на автомобили, Zotye остана активен на фондовата борса в Шенжен. Стойността на акциите се увеличи с 10% след обявяването на новия модел.

Новият модел на марката е електрически хечбек с дължина само 3,9 метра. Най-евтиният вариант можеше да бъде закупен за 7200 евро, а най-скъпият струва два пъти по-скъпо.