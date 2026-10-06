До 2 години „МЕТРО България" планира 600 обекта „Моят магазин"

Веригата от самостоятелни търговски обекти „Моят магазин", които в момента са 300, ще станат 600 до 2028 г. Това съобщи във вторник Евгени Митев, директор „Снабдяване" на „МЕТРО България".

Инициативата започна през 2023 г. само с един магазин. Повечето от тях се намират в малки населени места. Това са самостоятелни търговски обекти, собственост на отделни малки фирми, които работят под формата на франчайз договори с „МЕТРО България". Обикновено МЕТРО финансира ремонта и доставката на оборудване за обекта, подпомага предприемачите да изготвят локални брошури и ги снабдява редовно с около 400 свои артикули, които представляват около 30% от продажбите на тези магазини, обясни Митев. Крайната цена на стоките се определя от самите собственици.

„От стартирането на инициативата досега обектите под марката „Моят магазин" отбелязват от 20 до над 50% ръст на оборотите си и в момента те заемат около 4% дял от традиционната търговия в България", отбеляза Митев. Обикновено самите предприемачи търсят МЕТРО, но немският търговец на едро, който има над 25-годишно присъствие на българския пазар, често организира търговски конференции в София, Пловдив, Велико Търново и навсякъде из страната, където има хора, желаещи такъв франчайз партньорство.

Снабдяването за „Моят магазин" става по системата „Цени на ниво", която „МЕТРО България" въведе преди няколко години. При нея един артикул има три различни цени, които пропорционално намаляват в зависимост от това дали се купува една бройка, две или повече. При определени продукти отстъпката достига до 30% още при покупка на две бройки и до 35% при по-големи количества.

Цените са заключени за период от поне два месеца, което дава на клиентите по-голяма предвидимост при планирането на разходите.

На около 6 хиляди от общо близо 18 хиляди продукти, които се продават в „МЕТРО България" към момента, цените се образуват по този начин.

„Преди около четири години напуснахме ритейл сектора и се съсредоточихме върху търговията на едро. Затова преминахме от слогана „Имаме го" на „Живей на едро", каза изпълнителният директор на „МЕТРО България" Жан Котан. Затова и от около година и половина фирмената регистрация вече не е „МЕТРО Кеш енд Кери", а „МЕТРО България", подчерта той.

„Когато представихме „Живей на едро", имахме ясна идея: да покажем какво всъщност означава да бъдеш търговец на едро в съвременния пазар. Днес можем да покажем и резултатите от тази промяна. Избрахме да бъдем още по-близо до хората, които развиват собствен бизнес и да им дадем повече предвидимост, избор и подкрепа, като същевременно предложим на домакинствата достъп до предимствата на търговията на едро", коментира Жан Котан.

През годините оттогава оборотите ни се вдигнаха с 11,4%, без да сме откривали нови хипермаркети, а дори да приспаднем инфлацията за този период, пак имаме 5,6% ръст на оборота, каза Евгени Митев.

Най-силно през тези години расте оборотът на т.нар. ХоРеКа-сектор (хотели, ресторанти и кетъринг) – с около 20%, като делът на този оборот в общия е към 16% в момента и ще стигне една пета от целия до няколко години.

Оборотите, свързани с продажбите за търговци на дребно, се е увеличил за периода с 13 на сто. На практика две трети от оборота на „МЕТРО България" в момента е свързан с професионалните клиенти.

„Това, което прави нашия модел различен, е предвидимостта. За един ресторант, хотел или магазин цената не е просто число на етикета, а част от неговия бизнес план. Затова целта ни е да дадем на професионалните клиенти възможност да планират по-добре, да купуват в необходимите количества и да разчитат на конкурентни условия. За домакинствата логиката е сходна: когато знаят какво ще платят и могат да избират количеството, те също могат да планират покупките си по-добре", каза Евгени Митев.