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Зам.-министър Граматикова-Иванова се срещна среща с представители на "Райнметал"

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снимка: Министерство на отбраната

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова се срещна днес с главния изпълнителен директор на „Военноморски системи" в "Райнметал" Тим Вагнер и представители на корабостроителната група „Naval Vessels Lurssen" – NVL за България, съобщиха от министерство на отбраната. 

В рамките на срещата те обсъдиха параметрите на проекта за придобиване на двата многофункционални модулни патрулни кораби за българските Военноморски сили. Дискутирани бяха етапите на изпълнение на договора по проекта.

Заместник-министър Катерина Граматикова-Иванова подчерта усилията на Министерството за модернизация на Българската армия, както и стратегическата важност на ускореното придобиване на нови способности за Въоръжените сили, с цел повишаване на сигурността в Черноморския регион.
В срещата от българска страна участваха постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински и експерти от Министерството на отбраната.

снимка: Министерство на отбраната

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