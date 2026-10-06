Зам.-министър Граматикова-Иванова се срещна среща с представители на "Райнметал"

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова се срещна днес с главния изпълнителен директор на „Военноморски системи" в "Райнметал" Тим Вагнер и представители на корабостроителната група „Naval Vessels Lurssen" – NVL за България, съобщиха от министерство на отбраната.

В рамките на срещата те обсъдиха параметрите на проекта за придобиване на двата многофункционални модулни патрулни кораби за българските Военноморски сили. Дискутирани бяха етапите на изпълнение на договора по проекта.

Заместник-министър Катерина Граматикова-Иванова подчерта усилията на Министерството за модернизация на Българската армия, както и стратегическата важност на ускореното придобиване на нови способности за Въоръжените сили, с цел повишаване на сигурността в Черноморския регион.

В срещата от българска страна участваха постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински и експерти от Министерството на отбраната.