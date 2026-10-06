Сърбия, България, Гърция и Северна Македония потвърдиха ангажимента към развитието на Вертикалния газов коридор

Втората среща на министрите на енергетиката на Република Сърбия, Република България, Република Гърция и Република Северна Македония се проведе на 6 октомври 2026 г. в Белград, Република Сърбия. Акцент по време на обсъжданията бяха засилване на регионалното сътрудничество с оглед повишаване на енергийната сигурност в Югоизточна и Централна Европа, със специално внимание към диверсификацията на енергийните доставки, регионалната свързаност и ролята на региона като важен транзитен енергиен коридор за Европа. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на енергетиката.

Беше обсъдено използването на съществуващата газова инфраструктура и напредъка по новите проекти за такава, насочени към по-нататъшното свързване на участващите държави и разкриването на допълнителни маршрути за доставки от нови източници.

Министрите на енергетиката се съгласиха, че постигането на тази цел изисква по-тясно сътрудничество за интегриране на пазарите на електроенергия и природен газ, повишаване на гъвкавостта на системите и сигурността на енергийните доставки, продължаващи инвестиции в преносни мрежи, газопроводи и нефтопроводи, както и засилена координация между операторите на газопреносни системи с цел по-ефективно използване на съществуващата инфраструктура и преодоляване на съществуващите регулаторни и инфраструктурни пречки.

Участниците приветстваха включването на Сърбия и Северна Македония в проекта за Вертикалния газов коридор и обявиха предстоящото започване на строителните дейности по газовата междусистемна връзка между двете държави. Този проект ще се свърже с интерконектора Гърция – Северна Македония, който се изгражда в момента. Очаква се завършването му в гръцкия участък да бъде в края на тази година, а в този на Северна Македония – през 2027 г. Първите тръби за сръбския участък от трасето вече са доставени, а полагането им ще започне в кратки срокове. Това ще открие нов маршрут за доставка на втечнен природен газ от терминала на пристанището Александруполис, в допълнение към съществуващите маршрути за диверсифицирани доставки на газ през България.

Потвърден бе силният ангажимент към развитието на Вертикалния газов коридор и засилване на ролята му на надежден енергиен вход към Югоизточна и Централна Европа и Западните Балкани. Чрез продължаващото развитие на своята газопреносна мрежа, междусистемните връзки с България и Северна Македония, както и инфраструктурата за втечнен природен газ ВПГ, включително терминалът в Александруполис, Гърция увеличава капацитета си за насочване на диверсифицирани газови доставки на север.

Очаква се до 2027 г. капацитетът за износ да достигне 9,5 млрд. куб. м. Тази инфраструктура, заедно с допълнителни доставки на втечнен природен газ, ще улесни потоците на газ към съседните пазари, включително Сърбия и Северна Македония, като същевременно ще засили регионалната диверсификация и устойчивост и ще подпомогне постепенното отказване от руски газ за държавите – членки на ЕС, в съответствие с регламента REPowerEU.

Министрите разгледаха и развитието на газовата инфраструктура с оглед на потенциалното ѝ бъдещо използване за пренос на водород. Те се споразумяха също да засилят обмена на информация преди зимния сезон, включително относно готовността на преносните системи и възможностите за обмен на електроенергия. Обсъдени бяха също така проекти в областта на възобновяемата енергия, развитието на преносната мрежа, както и проекти за помпено-акумулиращи водноелектрически централи и системи за съхранение на енергия в батерии, с цел повишаване на гъвкавостта на системата и капацитета за съхранение.

Специално внимание беше отделено на по-нататъшната интеграция на електроенергийните пазари на договарящите се страни в Енергийната общност с тези на държавите – членки на ЕС. Министрите подчертаха, че по-задълбочената интеграция на електроенергийните пазари ще допринесе значително за регионалната енергийна сигурност и устойчивост.

Министрите обсъдиха и стабилността на електроенергийната система в Югоизточна Европа, включително чрез трансгранични междусистемни връзки и интеграцията на регионалните електроенергийни пазари. България представи напредъка по електроенергийния коридор Изток-Запад.

Министрите обсъдиха и възможното развитие на националната тръбопроводна мрежа за петролни продукти по маршрута Солун–Скопие–Ниш, което би могло допълнително да свърже Сърбия – през Северна Македония – с енергийната инфраструктура и пристанището на Солун.

Специално внимание беше отделено на справедливия енергиен преход и декарбонизацията на Западните Балкани, като министрите подчертаха значението на координираните действия и адекватната финансова подкрепа от страна на Европейския съюз. Те обмениха и информация за инициативи, свързани с регулаторната рамка на ЕС, включително Механизма за корекция на въглеродните емисии на границата (CBAM), както и за необходимостта от подкрепа за региона при адаптирането му към новите изисквания.

Участниците потвърдиха ангажимента си към продължаване на регионалното сътрудничество и към съвместна работа за укрепване на енергийната сигурност, свързаността и устойчивостта в Югоизточна Европа. Бе договорено следващата, трета министерска среща между България, Гърция, Сърбия и Северна Македония за укрепване на регионалното сътрудничество в енергетиката да се проведе през 2027 г. в София.