Porsche се отказва от електрическия 911, връща бензиновия Macan като нов модел

Porsche забавя електрификацията и адаптира по-нататъшните разработки към реалния интерес на клиентите. Главният изпълнителен директор Михаел Лайтерс потвърди подготовката на нов SUV с двигател с вътрешно горене в категорияна на спрения Macan, който се очаква да се появи през 2028 г. В същото време той изключи възможността емблематичният 911 да премине към изцяло електрическо задвижване.

911 е моделът, който показва как електрификацията може да помогне за удължаване на живота на двигателя с вътрешно горене. Системата T-Hybrid вече се използва в Carrera GTS и Turbo S, но няма да има изцяло електрическа версия. Серията 718 ще поеме по различен път, като електрическият наследник все още е в процес на разработка.

Ходът няма да засегне съществуващите електрически автомобили. Taycan и електрическият Macan ще продължат да се произвеждат, докато електрическият Cayenne ще разшири гамата си заедно с версии с двигател с вътрешно горене и plug-in хибридни версии. Porsche иска да даде на клиентите избор, вместо да преобразува отделните моделни линии в един-единствен тип задвижване.

Macan е най-добрият пример за тази промяна в стратегията. Оригиналното му поколение с двигател с вътрешно горене изчезна от Европейския съюз през 2024 г., тъй като по-старата платформа не отговаряше на новите изисквания за киберсигурност. Производството продължи на други пазари до края на юли 2026 г.

Предстоящият SUV за 2028 г. следователно няма да бъде рестартиране на оригиналния Macan, а нов автомобил в същата категория като размери.