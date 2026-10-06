Официално: Paramount придоби Warner Bros. Discovery в сделка за 110 млрд. долара

Сливането събира две от най-старите холивудски студиа

Paramount официално пое Warner Bros. Discovery в една от най-големите сделки в историята на медийната и развлекателната индустрия. Сливането на двете компании беше финализирано във вторник и създаде нов холивудски гигант, който ще носи името Skydance Corporation, съобщава Би Би Си.

Сделката е оценена на около 81 млрд. долара, а с включването на дълга на Warner стойността на придобиването достига около 110 млрд. долара. Под един покрив вече се оказват едни от най-големите имена в киното, телевизията и стрийминга – HBO Max, CBS, Paramount+, CNN, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios и Food Network.

Новата компания ще притежава и едни от най-разпознаваемите филмови франчайзи в света – „Хари Потър", „Игра на тронове", „Властелинът на пръстените", „Мисията невъзможна", „Кръстникът" и други.

Начело на обединената компания застават милиардерът Дейвид Елисън и новият му съизпълнителен директор Йнон Крайз. Елисън, който е председател и главен изпълнителен директор на Skydance, ще отговаря основно за стратегията и технологиите, а Крайз – за ежедневното управление и интегрирането на двете компании.

„Днес е исторически ден не само за Skydance, но и за цялата ни индустрия", заяви Елисън. По думите му целта е двете компании да бъдат обединени в по-силен конкурент с ресурсите и възможностите да създава съдържание за различни платформи и аудитории.

Сливането идва след почти година на битка за бъдещето на Warner Bros. Discovery. Първоначално Netflix беше постигнал договореност да придобие част от компанията, но Paramount Skydance се включи в наддаването и в крайна сметка стрийминг гигантът се оттегли.

Сделката предизвика и сериозна съпротива в САЩ. Главните прокурори на около дузина щата, начело с Калифорния, заведоха дела с искане придобиването да бъде блокирано. Според тях концентрацията на медийна мощ може да ограничи конкуренцията, да повиши цените за потребителите и да навреди на киносалоните и кабелните оператори.

Миналия месец Paramount и щатите постигнаха споразумение, което отвори пътя към финализирането на сделката. Като част от него Paramount се ангажира да създаде независим редакционен съвет за новините, който да гарантира независимо, обективно и основано на факти отразяване в американските телевизии CNN и CBS.

Новата структура поставя под един собственик и две от най-големите американски новинарски организации. Марк Томпсън, бивш генерален директор на Би Би Си, ще остане председател и главен редактор на CNN Worldwide, а Бари Вайс запазва поста главен редактор на CBS News.

Промените засягат и стрийминга. Кейси Блойс, който досега ръководеше HBO и съдържанието на Max, ще бъде съпредседател и главен директор по съдържанието за директните към потребителите услуги. Според Майк Прюлкс от Forrester Research това означава, че екипът на HBO на практика ще поеме обединената стрийминг операция.

По думите му това може да е добра новина за марката HBO, но Блойс ще бъде подложен на натиск да намали разходите, което потенциално може да се отрази на качеството на съдържанието.

Сделката идва и с ограничения за използването на изкуствен интелект при филмовото производство. Paramount трябва да пуска най-малко 30 филма годишно, като са предвидени гаранции срещу използването на евтино или автоматизирано съдържание, генерирано с AI, за изпълнение на тази квота.

Компанията трябва също да гарантира, че поне 20% от филмовата продукция се осъществява в САЩ през първите две години. След това делът трябва да надхвърли 30% през следващите три години.

Ако Paramount не изпълни годишната си продукционна квота, компанията ще бъде принудена да продаде 49-процентния си дял в Miramax – студиото, основано от братята Боб и Харви Уайнстийн.

Сливането събира две от най-старите холивудски студиа. Warner Bros. има над 100 награди „Оскар" за 103-годишната си история, а Paramount, чиито корени са от 1912 г., също има над 100 статуетки.

Сега обаче за първи път огромните каталози, стрийминг платформите, телевизионните мрежи и филмовите франчайзи на двете компании ще бъдат управлявани от една структура – Skydance Corporation.