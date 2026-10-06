АЕЦ "Козлодуй" намалява мощността заради ниското ниво на река Дунав

АЕЦ „Козлодуй" отново намалява мощността си заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, като за първи път превантивната мярка обхваща и 6-и блок. Мярката влиза в сила от днес като общата мощност на двата блока ще бъде намалена с по около 90 мегавата или близо 180 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката и от атомната електроцентрала.

Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължително понижаване на речните нива.

Това е поредното превантивно намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав. На 21 август мощността на 5-и блок беше намалена с около 120 мегавата. Тогава Министерството на енергетиката съобщи, че това е първият случай в 52-годишната експлоатационна история на централата, при който мощността на енергоблок се намалява заради екстремни хидроложки условия.

На 31 август започна поетапно повишаване на мощността на 5-и блок, но на 14 септември тя отново беше намалена, този път с около 60 мегавата заради продължаващия спад на речните нива. Тогава 6-и блок продължаваше да работи съгласно графика за електропроизводство.

Сега мярката вече обхваща и двата действащи блока на централата. Прогнозите сочат продължаващ спад на река Дунав, при което съгласно процедурите може да се наложи прилагането на допълнителни мерки.

Всички действия на АЕЦ „Козлодуй" се предприемат съобразно хидроложката обстановка и се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор, допълват от МЕ.