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Петролът пак поскъпна днес

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Петрол Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Цената на петрола отбеляза ново покачване днес. Това се случва, след като атаките на подкрепяните от Иран хуси в Йемен срещу Саудитска Арабия предизвикаха опасения относно доставките на суров петрол от Близкия изток макар предлагането постепенно се възстановява.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, с доставка през декември, поскъпнаха с 0,93 на сто до 101,52 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през ноември се повишиха с 0,81 на сто до 90,16 долара за барел, съобщава БТА.

Според саудитския министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман количеството петрол, транспортирано през петролопровода „Изток-Запад“, е достигнало 5,8 милиона барела вчера сутринта.

Опасенията, че атаките могат да доведат до по-нататъшни прекъсвания в доставките от Близкия изток, обаче оказват негативно влияние върху настроенията на пазара. Саудитските авиационни власти заявиха снощи, че летищата в Джазан и Наджран са били цел на две атаки на фона на засилващите се военни действия между йеменските хуси и силите на Рияд.

Решението на Иран да засили атаките срещу танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, също доведе до подновяване на тревогите сред търговците относно доставките на петрол, тъй като това заплашва да наруши крехкото възстановяване на износа през този ключов воден път.

 

Петрол

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