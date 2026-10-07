12% от електричеството в Европа за последните 24 часа е от вятърна енергия

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12,4% е делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа, показват данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 11,7 процента от общото количество електроенергия (846 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,7 процента (55 гигаватчаса) от нея, съобщава БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (80,7 процента), Швеция (68,4 на сто) и Финландия (57,6 процента). В България делът е 0,5 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция (226,9 гигаватчаса), Финландия (129,8 гигаватчаса) и Германия (101,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,5 гигаватчаса.