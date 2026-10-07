Два пъти по-високи прагове за персонална идентификация при финансови сделки в Турция

Нови промени в Наредбата за мерките за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма са публикувани в Държавен вестник на Република Турция. Заради инфлацията основно се актуализират и увеличават двойно праговете за задължителна идентификация на клиенти при извършване на банкови, валутни и търговски операции.

Тези промени ще засегнат пряко дейността на банките, лизинговите и факторинговите компании, инвестиционните посредници, дружествата за управление на активи, както и институциите за електронни пари и платежни услуги, съобщава БТА.

Така при търговия с валута, злато и плащания в брой прагът, над който финансовите и търговските институции са длъжни да идентифицират клиента и да потвърдят самоличността му, се увеличава от 185 000 турски лири (3345 евро) на 370 000 турски лири (6690 евро). Изискването се прилага както за единични трансакции, така и за свързани помежду си последователни плащания.

При банковите преводи по електронен път и при прилагането на облекчени мерки за сигурност прагът за идентификация се повишава от 15 000 турски лири (270 евро) на 30 000 турски лири (540 евро).

Относно дигитализацията на процедурите, при операции през интернет и мобилно банкиране се въвежда възможност за идентификация чрез еднократен код, изпратен чрез кратко съобщение на предварително потвърден телефонен номер на клиента.

С новите правила се предвижда отпадане на физическия подпис, така, че при успешно извършена SMS идентификация отпада изискването за вземане на спесимен от физически подпис на клиента, стига избраният метод да осигурява достатъчно ниво на сигурност спрямо риска на съответната трансакция.

Според авторите на новите правила те целят да облекчат административната тежест за хората и бизнеса при всекидневните финансови операции, като същевременно запазват строгите стандарти за контрол върху произхода на средствата и действителните им собственици.

Според финансовите анализатори, основният двигател за повишаването на идентификационните прагове в Турция е инфлацията, защото когато дадена валута губи от покупателната си способност, номиналната стойност на стоките и услугите се покачва. Ако преди няколко години сума от 185 000 лири е била достатъчна за покупка на луксозен автомобил или голям имот, днес - поради обезценяването, същата сума покрива рутинни покупки, уточняват те.