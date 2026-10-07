Първа кредитна агенция откриват в Африка

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Африканският съюз ще открие днес първата агенция за определяне на кредитни рейтинги на континента, чиято цел е да предложи алтернатива на „голямата тройка“ световни рейтингови агенции на фона на дълговото бреме, притискащо множество африкански икономики.

Откриването на Африканската агенция за кредитен рейтинг ще се състои в Порт Луи, столицата на Мавриций, където ще бъде седалището й. По проекта се работи от почти едно десетилетие, след като африканските лидери одобриха създаването на агенцията през 2018 година, предава БТА.

„Африканската агенция за кредитен рейтинг допълва съществуващите световни агенции за кредитен рейтинг, като предлага перспектива, основана на африкански данни, експертен опит и реалност“, се посочва в изявление на Африканския съюз.

Африканските лидери отдавна обвиняват западните рейтингови агенции, че не оценяват справедливо риска от отпускане на заеми на африкански страни и че прекалено бързо понижават рейтингите им по време на кризи като конфликти и пандемии.

Агенциите отхвърлят тази критика, като твърдят, че прилагат едни и същи методологии в целия свят.

Африканската агенция за кредитен рейтинг, която ще оценява суверенни кредитополучатели, финансови институции и частни компании, ще „функционира независимо“ и ще се финансира „чрез акционерен капитал и от своята дейност“, посочва Африканският съюз. Не дава подробности относно акционерите.

Агенцията трябва да спомогне за подобряване на достъпа на африканските страни до капиталовите пазари и да предостави на инвеститорите по-балансирани и съобразени с конкретния контекст оценки на икономиките на целия континент.

Усилията за подобряване на условията за заемане на средства за континента са се превърнали в по-належаща задача след години на увеличено държавно заемане, което през последните години доведе някои страни до дългова криза.

„Залогът е значителен“, заяви Африканският съюз, като добави, че годишните разходи за обслужване на външния дълг на континента са скочили до 163 милиарда долара през 2024 г. спрямо 61 милиарда долара през 2010 година.

В много страни лихвените плащания са надхвърлили годишните бюджети за ключови социални сектори като здравеопазването и образованието.

Очаква се новата агенция да разшири обхвата си, като 23 икономики на континента все още нямат рейтинг от трите големи агенции.