OpenAI избра основателя на INSAIT Мартин Вечев да работи по нов техен проект

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Основателят и научен директор на института INSAIT към Софийския университет проф. Мартин Вечев е сред ограничен кръг водещи световни изследователи, избрани от OpenAI за изследването и усъвършенстването на нова технология за воден знак в текстове, генерирани от изкуствен интелект, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Технологията поставя невидим статистически сигнал в начина, по който моделът генерира текст. После специален детектор може да провери дали текстът съдържа този сигнал.

За разлика от традиционните инструменти, които се опитват да определят дали даден текст е създаден от изкуствен интелект въз основа на неговия стил, новата технология разчита на вградена индикация за произхода на съдържанието.

Разработването на технологията идва в момент, когато европейските правила за прозрачност на съдържанието започват да влизат в практическо приложение. За съществуващите системи Европейският акт за изкуствения интелект предвижда преходен срок до 2 декември 2026 г. за изпълнение на изискванията за машинно четимо маркиране и откриване на съдържание, генерирано с изкуствен интелект.

Това поставя технологиите и механизмите за доказване на произхода на съдържанието във фокуса на AI индустрията.

Самият детектор за текст все още не е публично достъпен. OpenAI предоставя достъп до него на избрани изследователи, сред които проф. Вечев, за да проучат технологията и да помогнат за нейното усъвършенстване.