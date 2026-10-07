НСИ: Леко расте оборотът в търговията на дребно

Лек ръст има на оборота в търговията на дребно за август тази година, съобщава НСИ. Ръстът е с 0.3% спрямо предходния месец, а сравнено с август 2025 г. е 5.9%.

През август 2026 г., в сравнение с предходния месец, се наблюдава повишение на оборота при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали"- с 2.2%, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" е отчетено намаление с 0.4%. Групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" запазва нивото от предходния месец.

Понижение с 2,3% е регистрирано при търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности, при търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки" намалението е с 1.8%. Увеличение е отчетено при „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет" - с 2.3%, и при „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия" - с 1.7%.

През август 2026 г., в сравнение със същия месец на 2025 г., се наблюдава нарастване на оборота при всички големи групи - търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали с 8.3%, търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия със 7.5%.