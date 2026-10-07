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Електрическият Jaguar Type 01 със смел дизайн е факт!

Георги Луканов

[email protected]

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Jaguar Type 01. Снимка: Jaguar

Jaguar представи Type 01, най-технологично напредналият и мощен Jaguar в историята на марката. Луксозният електрически GT седан с четири врати направи своята премиера в Ню Йорк. Продажбите стартират в началото на следващата година и са от 130 000 паунда.

Jaguar Type 01
Jaguar Type 01

Jaguar Type 01 се предлага стандартно с батерия с капацитет 118 kWh и 850-волтова електрическа система. Благодарение на поддръжката на бързо зареждане с постоянен ток (DC) и мощност 350 kW, Jaguar може да зареди батерията от 10% до 80% за 22 минути. Луксозният електрически автомобил има пробег с едно зареждане до 644 км.

Jaguar Type 01
Jaguar Type 01

Type 01 излиза на пазара с три електромотора, които осигуряват общо 1015 к.с. мощност и 1365 Нм въртящ момент.

Type 01 е първият от ново поколение Jaguar. Името му препраща както към легендарния произход на Jaguar, така и към изцяло електрическото му бъдеще: Type намига към емблематичните предшественици, 0 означава нулеви емисии от ауспуха, а 1 отбелязва първия от ново поколение.

Jaguar Type 01. Снимка: Jaguar
Jaguar Type 01
Jaguar Type 01

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