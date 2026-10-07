ГЕРБ предлага намаляване на акциза и за бензин, и дизел

Както и изясняване на възможността за временно намаляване на ДДС върху моторни горива, включително сценарий за ставка от 9%

Конкретен пакет от временни мерки за справяне с високите цени на горивата, предлагат от ГЕРБ-СДС. В декларация от трибуната Красимир Терзиев изчете какво ще съдържа проектът на групата. Първо - България да поиска европейско разрешение за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела по модела вече използван от Хърватия. В проекта предлагаме министърът на финансите в срок до 7 дни да внесе чрез МС мотивирано искане до ЕК за временно прилагане на акциза, на акцизни ставки под минималните европейски равнища. Второ - да бъде изяснена възможността за временно намаляване на ДДС върху моторни горива, включително сценарий за ставка от 9%.

В края на септември парламентът гласува природният газ - във вид на метан и за доставка по газопровод до промишлени потребители, както и втечненият нефтен газ (LPG), предназначен за моторно гориво, да бъдат освободени от облагане с акциз от 1 октомври до 31 декември. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове бяха направени от Стефан Белчев и група народни представители от "Прогресивна България".

"Днес внесеният от нас проект за спешни мерки срещу високите цени на горивата не стигна до разглеждане в пленарна зала. Причината е процедурна. Проектът все още няма становище от комисия и не е изтекъл предвидения в правилника срок. Ние уважаваме Правилника на Народното събрание, но цените на колонката не чакат парламентарния правилник, инфлацията не чака комисия, сметката на хората не чакат 15 дни. Българският бизнес също не може да постави сметките с и на пауза. Предложението ни не е лозунг, не е обещание държавата с един подпис да определи цената на всяка бензиностанция, предлагаме пакет от конкретни мерки", заяви Терзиев.

Очаквайте подробности!