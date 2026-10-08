Новият SUV на Mazda има външен високоговорител и може да "вика" на пешеходците!

Новият SUV Mazda CX-6e е оборудван с външен високоговорител, който може да възпроизвежда аудио съобщения за пешеходци и велосипедисти, а водачът може да въведе свой собствен текст, но без ругатни.

Тази функционалност е взета от китайския пазар, където се продава технически подобният модел Deepal S07, и причините за въвеждането ѝ вероятно са добронамерени.

Чрез функцията за външно обявяване водачите могат да избират предварително записани съобщения като "Хей, приятелю, тук съм" или "Моля, погледни нагоре и се фокусирай върху пътя, внимавай".

На огромния 26,45-инчов екран могат да се отпечатват и персонализирани съобщения, като нищо не пречи на водача да въвежда каквото си поиска, включително ругатни. Софтуерна актуализация вероятно ще поправи този малък проблем.

На пазарите, където се предлага, CX-6e е оборудван с литиево-желязо-фосфатна батерия с капацитет 78 kWh, която поддържа зареждане с мощност до 200 kW и осигурява пробег до 484 км с едно зареждане според цикъла WLTP. Предлага се само една конфигурация на задвижващия агрегат, с двигател с мощност 255 к.с., задвижващ задните колела.