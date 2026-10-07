Бутикът на IQOS на булевард "Витоша" в София посреща посетители с нова визия

Обновен с артистични елементи, вдъхновени от духа на София, бутикът става поредното пространство в Европа с местни акценти като част от новата глобална концепция на бранда

Арт дизайн, вдъхновен от енергията и духа на градовете, е в основата на новата глобална концепция на IQOS бутиците, която в България намира израз в обновения интериор на бутика на бул. „Витоша" в София.

На специално събитие във вторник вечерта "Филип Морис България" представи новата визия, която съчетава съвременен дизайн с акценти от градската среда. Един от тях е триизмерна арт инсталация, дело на студио Woood&Co и визуалния артист Нанда Ментешева. Произведението представя многобройните пластове на града чрез хармоничното съжителство на различни архитектурни стилове и разнообразни препратки към духа на града.

Журналистът Георги Милков разви темата за непрекъснато променящата се градска среда, като поведе гостите на своеобразна разходка из София назад във времето, припомняйки любопитни моменти от развитието на града и неговите емблематични места. В историите, споделени от него и в самата инсталация на Нанда Ментешева, специално място зае локацията на бившата минерална баня на София като пример за пространство, преминало през множество исторически трансформации, но останало значимо и в съвременната карта на града. Георги Милков и Нанда Ментешева

Денис Стробикин, генерален мениджър на Филип Морис България, представи философията на компанията зад решението да вплете локални елементи като част от глобалната концепция за обновяване на интериора на IQOS бутиците в редица градове.

„Стремим се да създаваме по-съвременна среда и по-лично изживяване за пълнолетните потребители, като отчитаме местния контекст на всяко място. София е един от градовете в Европа, в които представяме тази нова концепция, която съчетава съвременен дизайн с арт акценти от местната градска среда", коментира Стробикин. Денис Стробикин, генерален мениджър на "Филип Морис България"

Следващата стъпка в плана на Филип Морис България за обновяване на IQOS бутиците в страната е отварянето на бутика в Paradise Center в София с изцяло обновен интериор на 22 октомври. Повече информация ще бъде публикувана на сайта на IQOS България и в официалните комуникационни канали на бранда.