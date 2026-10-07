Промишленото производство в Германия нараства по-силно от очакваното.

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Промишленото производство в Германия нарасна с 2 на сто през август спрямо предходния месец при очаквано повишение от едва 0,5 на сто. Същевременно поръчките към германската електротехническа и цифрова индустрия се увеличиха със 17 на сто на годишна база, подкрепени от търсенето, свързано с изкуствения интелект, предаде БТА по информация на ДПА.

Данните на Федералната статистическа служба „Дестатис" (Destatis) показват обрат спрямо спада на промишленото производство от 1,2 на сто през юли. На годишна база производството се повиши с 2,3 на сто през август след понижение от 1,8 на сто месец по-рано.

Основен принос за месечното увеличение имаше строителството, където производството скочи с 9,3 на сто. Енергийното производство се понижи с 0,4 на сто. Без да се отчитат енергетиката и строителството, промишленото производство нарасна с 0,6 на сто.

Производството на инвестиционни стоки се увеличи с 1,2 на сто, а на потребителски стоки – с 0,6 на сто. При междинните стоки беше отчетено понижение от 0,2 на сто.

Резултатите бележат подобрение след свиването на германската преработваща промишленост през юли, за което допринесе значителният спад в автомобилостроенето.

Отделни данни за електротехническата и цифровата индустрия показаха значително по-силен ръст на търсенето. Постъпилите през август поръчки се увеличиха със 17 на сто спрямо същия месец на миналата година. През първото полугодие повишението беше 9,5 на сто на годишна база.

Главният икономист на Германската асоциация на електротехническата и цифровата индустрия Цет Фау Е И (ZVEI) Андреас Гонтерман посочи, че растежът отчасти се дължи на изкуствения интелект.

„При един център за данни почти всички компоненти, с изключение на конструкцията на сградата, идват от нашата индустрия", заяви Гонтерман пред в. „Аугсбургер алгемайне" (Augsburger Allgemeine).

Изследователят от мюнхенския институт „Ифо" (Ifo) Клаус Волрабе също отчете подобряване на перспективите пред сектора, в който работят около 865 000 души. По думите му компаниите получават значително повече нови поръчки и за първи път от продължителен период отново са доволни от портфейлите си.

Освен изграждането на центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект подкрепа оказват дигитализацията, автоматизацията и поръчките, свързани с отбраната. Износът на германската електротехническа индустрия се увеличи с 9,7 на сто до 162,9 млрд. евро между януари и юли спрямо същия период на миналата година.

Волрабе предупреди, че положителната динамика ще достигне до трудовия пазар със закъснение. Според него по-доброто състояние на поръчките първоначално вероятно ще ограничи съкращенията и работата на намалено време, преди да доведе до ново наемане на служители.

Подобрението следва по-силния от очакваното растеж на германските промишлени поръчки през юли. По-късни официални данни показаха, че портфейлът с неизпълнени поръчки е достигнал исторически максимум.

В края на септември пет водещи германски икономически института повишиха прогнозата си за растежа на германската икономика през 2026 г. до 1,3 на сто спрямо очакваните през пролетта 0,6 на сто. Те обаче предупредиха, че възстановяването остава ограничено от високите енергийни цени и структурните проблеми.