Французин и японец с Нобеловата награда за химия

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Французинът Анри Б. Каган и японецът Кенсо Соаи спечелиха Нобеловата награда по химия за откритието си на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез, съобщи Шведската кралска академия на науките на пресконференция, излъчвана на сайта Nobelprize.org.

Наградата тази година възлиза на 12 милиона шведски крони (около 1,2 милиона долара) и се поделя между получателите, припомня БТА.

Миналата година трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия за разработването на нови молекулни структури, които могат да улавят огромни количества газ в себе си, полагайки основите за потенциално извличане на парникови газове от атмосферата или събиране на влага от пустинни среди.

Тазгодишните награди започнаха с Нобеловата награда за медицина, връчена в понеделник на трима учени, чиято работа доведе до създаването на инструмент, който използва светлина, за да помогне за разкриването на начина, по който работи мозъкът.

Наградата за физика, връчена във вторник, призна усилията на един учен да разгадае тайните на рядка група неутрино.

Наградата за литература ще бъде връчена в четвъртък. След връчването на наградата за мир в петък, в понеделник ще бъде обявена Нобеловата награда за икономика.

Днес стана ясно, че българският писател Георги Господинов пък е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм.