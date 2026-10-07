Кой наистина пази длъжника

Новият Закон за потребителския кредит между лихварите и легалния пазар

Около предложения нов Закон за потребителския кредит вече се водят две войни. Едната е медийна - за неравноправните клаузи и за "хищните" бързи кредити. Другата е тиха и много по-важна - за това кой изобщо ще има право да дава пари назаем на българите. Първата носи заглавия. Втората ще реши дали потребителят ще бъде защитен, или ще бъде изпратен право при лихваря.

Удобно е бързият кредит да се представя като маргинален продукт за финансово неграмотни хора. Данните казват друго: според национално представително проучване на "Тренд" 24% от българите са ползвали такъв кредит, предимно хора между 30 и 60 години, а 21% от тях са с висше образование. Регулация, която пренебрегва това, не защитава никого - тя просто премества проблема там, където държавата не вижда.

Регистрация без капитал е покана за лихварите

Най-опасното решение в проекта почти не се коментира. Глава шестнадесета въвежда регистрация на кредиторите в Комисията за защита на потребителите - без капиталово изискване и без да отчита съществуващия режим по Закона за кредитните институции и наредбите на БНБ. На практика всеки, който попълни формуляр, може да стане кредитор.

Кой печели от това? Не потребителят. Печелят онези, които днес работят на ръба на закона и търсят начин да се легитимират. С регистрацията те ще получат и достъп до регистри с чувствителни лични данни. Ако това е "защита на потребителя", трудно е да си представим как изглежда липсата ?.

Трябва да се случи точно обратното: единен режим на регистрация за всички, които кредитират потребители, и минимален внесен капитал до 2,5 млн. евро. Дали нормата ще е в чл. 3а от Закона за кредитните институции, или в новия ЗПК, е въпрос на законодателна техника.

Капиталът не е бариера пред конкуренцията, а гаранция за потребителя. Той покрива загубите, ИТ сигурността, защитата на данните и обслужването на жалби. Регистрацията трябва да следва реалния извършител на дейността - това е отговорът и на схемите с "регистрация под наем", при които зад формално регистрирана институция работят съвсем други хора.

Лихварите не се побеждават със забрани

Нуждата от малки суми не изчезва със закон. Хората теглят пари за ремонт, техника, лечение, неотложни битови разходи. Ако легалният кредитор не може да им ги даде, някой друг ще го направи - без договор, без таван, без оценка на риска и със събиране на вземането "по старомодния начин".

Това е парадоксът, който критиците на сектора отказват да видят. Всяка мярка, която прави микрокредита икономически невъзможен за регулираните дружества, не защитава длъжника. Тя го праща при лихваря. Свръхрестриктивна регулация на легалния пазар е най-добрият подарък за нелегалния.

Обратното също е вярно. Ако на светлия бизнес бъде позволено да работи добре и да расте, той сам ще изтласка сивия. Регулираният кредитор има това, което лихварят никога няма да има - авторитет, прозрачност и ресурс. Работи под надзор, с капитал, с проверими договори и с канали за жалби. Конкуренцията с него е загубена кауза за всеки, който работи в сянка.

Митът за масовата дългова спирала също не издържа на фактите. 84% от ползвателите на бързи кредити са теглили до три кредита, 74% никога не са взимали нов кредит, за да погасят стар, а 91% казват, че условията са им били разяснени преди подписването. Рискови клиенти има - но точно тях най-добре ще ги опази регулиран, а не нелегален кредитор.

Таван в пари, а не в проценти, които никой не разбира

Проектът продължава да мери цената на кредита с годишния процент на разходите (ГПР). Това е показател, който практиката отдавна е доказала, че не работи при кредити за дни или седмици. Заем от 1 000 евро, върнат на следващия ден срещу 1 003,29 евро, струва на потребителя 3,29 евро - но формално има ГПР от 231,64%. С такива числа е лесно да се правят заглавия. Да се защити потребителят - не.

Хората не мислят в годишни проценти. Те питат дали месечната вноска и крайната сума са им по джоба. Едва 44% от клиентите четат целия договор, а 11% подписват, без да четат. За тях единствената разбираема защита е правилото "колко най-много ще платя".

Такъв модел вече съществува във Великобритания и Румъния: общият разход по кредита - лихви, такси и всички други разходи - не може да надхвърля получената главница. След десет години прилагане британският регулатор FCA прегледа правилото и реши, че промяна не е нужна. Новите тавани в проекта за кредитите до три месеца (20% и 30%) са стъпка в същата посока и заслужават подкрепа. Логично е кредитите до една година да следват същия принцип.

Критиците твърдят, че това "узаконява" високи цени. Напротив. Законът не казва колко струва кредитът, а колко най-много може да струва - под тази граница кредиторите се конкурират. Всичко над тавана остава недължимо, а потребителят запазва всяко средство за защита в съда.

Проверката за кредитоспособност пази преди всичко длъжника

За кредитора лошият кредит е загуба. За длъжника той е много повече - просрочия, лихви, съдебни дела, развалено кредитно досие за години напред. Затова най-ефективната защита на потребителя не е съдебният спор след проблема, а проверката преди него: кредит, който човек не може да върне, изобщо да не бъде отпуснат.

Директивата изисква точно това - обстойна оценка на доходите, разходите и финансовото положение на кандидата. Проектът дава на кредиторите достъп до Централния кредитен регистър и ЕСГРАОН, но ЦКР показва само задълженията, а ЕСГРАОН - самоличността и семейното положение. Нито един от двата регистъра не казва дали човекът работи и какъв доход получава. А администрацията и днес отказва достъп до други данни с аргумента, че ЦКР е достатъчен.

Решението е просто - достъп чрез RegiX до Регистъра на заетостта и осигурителните данни в НАП и изрично признаване на кредиторите за "организации, предоставящи обществени услуги" по Закона за електронното управление. Банките и небанковите институции предлагат един и същ продукт и имат едно и също задължение - логично е да имат и еднакъв достъп до данните.

Кой ще пострада, ако това не стане? Според проучването 11% от ползвателите се затрудняват с погасяването, като делът е най-висок сред хората над 60 години, с ниски доходи и с повече от три кредита. Именно те имат нужда кредиторът да види риска навреме. Не може държавата да изисква задълбочена оценка на кредитоспособността и едновременно да отказва данните, без които тя е невъзможна. Защото цената на тази непоследователност не я плаща кредиторът - плаща я длъжникът.

Изборът пред парламента

Депутатите могат да изберат лесния път - още забрани, още по-високи глоби за тези, които и без това спазват закона, и аплодисменти в медиите. Или могат да изберат трудния, но работещ път - висок капиталов праг за влизане на пазара, ясен таван на цената в пари, пълноценен достъп до данните за кредитоспособност и пространство за развитие на легалния бизнес.

Първият път ще направи живота на лихварите по-лесен. Вторият ще ги извади от пазара. Добрата регулация не се измерва с броя на забраните, а с това колко хора получават кредит при прозрачни условия от легитимен кредитор.