Евростат: Услугите в България нарастват с 5,9% през юли, а в ЕС - с 1,5%

Производството в сектора на услугите в България нарасна с 5,9 на сто през юли спрямо същия месец на 2025 г., докато увеличението както в еврозоната, така и в Европейския съюз беше 1,5 на сто, сочат предварителните оценки на Евростат. България отчете петия най-висок годишен ръст сред страните членки, за които има данни, предаде БТА.

Годишният темп в България остана без промяна спрямо отчетените 5,9 на сто през юни. На месечна база производството в сектора на услугите в страната се увеличи с 0,5 на сто през юли.

Показателят измерва месечните изменения в производствения обем на отраслите от сектора на услугите, без финансовите и обществените услуги.

Сезонно коригираното производство в сектора на услугите през юли спрямо юни се увеличи с 0,4 на сто в еврозоната и с 0,3 на сто в ЕС. През юни показателят се понижи с 0,3 на сто и в двете зони.

Месечно сравнение по сектори и държави

В еврозоната през юли спрямо юни производството намаля с 0,1 на сто в транспорта и складирането. При хотелиерството и ресторантьорството беше отчетен ръст от 0,6 на сто, при информационните и комуникационните услуги – от 0,4 на сто, а при операциите с недвижими имоти – от 0,7 на сто.

Професионалните, научните и техническите дейности нараснаха с 1,1 на сто, а административните и спомагателните дейности – с 0,3 на сто.

В ЕС понижение беше отчетено единствено при транспорта и складирането – с 0,1 на сто. Хотелиерството и ресторантьорството нараснаха с 0,5 на сто, информационните и комуникационните услуги – също с 0,5 на сто, а операциите с недвижими имоти – с 0,3 на сто.

Професионалните, научните и техническите дейности се увеличиха с 1 на сто, а административните и спомагателните дейности – с 0,3 на сто.

Сред държавите членки, за които има данни, най-голям месечен ръст беше отчетен в Люксембург – със 7,6 на сто, Гърция – с 5,1 на сто, и Швеция – с 1,5 на сто. Най-големи спадове регистрираха Унгария – с 4,5 на сто, Дания – с 3,1 на сто, и Словения – с 2,7 на сто. В България производството в сектора на услугите нарасна с 0,5 на сто.

Производството в сектора на услугите в еврозоната през юли спрямо същия месец на 2025 г. нарасна с 1,5 на сто в транспорта и складирането, с 0,8 на сто в хотелиерството и ресторантьорството и с 3,1 на сто при информационните и комуникационните услуги.

Операциите с недвижими имоти се увеличиха с 0,7 на сто, професионалните, научните и техническите дейности – с 1,7 на сто, а административните и спомагателните дейности – с 0,6 на сто.

В ЕС производството нарасна с 1,6 на сто в транспорта и складирането, с 0,7 на сто в хотелиерството и ресторантьорството, с 3,2 на сто при информационните и комуникационните услуги и с 0,2 на сто при операциите с недвижими имоти.

Професионалните, научните и техническите дейности се увеличиха с 1,3 на сто, а административните и спомагателните дейности – с 0,9 на сто.

Най-голям годишен ръст беше отчетен в Гърция – с 16,1 на сто, Словакия – с 8,7 на сто, и Естония – с 8 на сто. Следваха Словения с 6,9 на сто и България с 5,9 на сто. Най-големи спадове регистрираха Унгария – с 5,4 на сто, Румъния – с 4,6 на сто, и Дания – с 4,1 на сто.