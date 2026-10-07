Германия настоява за одобрението на автопилота на Tesla в Европа, включително България

Германия иска ускорено въвеждане на системата на Tesla Full Self-Driving (Supervised) на територията на целия Европейски съюз, включително България. Федералният министър на транспорта Щефен Билгер обяви, че страната му ще настоява за бързо общоевропейско решение, което да позволи на водачите на американските електромобили да се възползват от автопилота.

Промяната в позицията на Берлин идва след конфиденциални преговори между германското транспортно министерство и представители на Tesla. За да си осигури подкрепата на най-големия автомобилен пазар в Европа, компанията на Илон Мъск е приела ключови компромиси.

Основното изискване на Германия е системата да бъде преименувана на Tesla Assisted Driving (TAD) за европейския пазар, за да се избегне подвеждането на потребителите, че колата е напълно автономна. Освен това е договорено софтуерът да ограничи възможността за автоматично превишаване на скоростта до максимум 10% над ограниченията - сериозна корекция спрямо американската версия, която позволява много по-агресивно каране.

До този момент FSD е получила зелена светлина само на национално ниво в осем европейски държави, сред които Нидерландия, Белгия, Чехия и Дания. Тези пазари обаче покриват едва около 12% от населението на ЕС. За масовото разпространение на софтуера е необходимо одобрение от Европейския технически комитет по моторни превозни средства (TCMV) с квалифицирано мнозинство от държавите членки.

Въпреки германския натиск, пътят пред Tesla не е лесен. Страни като Швеция и Франция все още изразяват сериозни опасения относно безопасността на системата в градска среда и при тежки зимни условия. Европейският съвет за безопасност на транспорта (ETSC) също критикува софтуера, настоявайки за пълно премахване на функциите, позволяващи нарушаване на ограниченията на скоростта.

Ако лобистката офанзива на Германия и Tesla се окаже успешна, официалното гласуване в рамките на ЕС се очаква да се проведе през декември.