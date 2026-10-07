Зам.-министър Якимов: Целта ни е в България да се произвеждат технологиите на бъдещето

„Тракия икономическа зона е най-добрият пример за това, че когато държавата, местната власт и бизнесът работят заедно, България може да реализира индустриални проекти от европейски мащаб." Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на заключителното събитие по проекта C0TEZ (0-Carbon Trakia Economic Zone) в Пловдив.

По думите му проектът за нисковъглеродна индустриална зона дава ясна визия за бъдещето на индустриалното развитие, основана на чиста енергия, цифрови технологии, системи за съхранение и високотехнологични производства. „За нас България не може и не трябва да бъде само пазар на високите технологии. България трябва да бъде място, където тези високи технологии и технологиите на бъдещето се произвеждат", подчерта зам.-министър Якимов, съобщиха от министерство на икономиката.

Той отбеляза, че целта е да се създават продукти с по-висока добавена стойност и устойчиви работни места. „Създаваме предвидима среда и инвестираме в инфраструктура. Използваме ефективно всички финансови и управленски механизми, за да можем да подкрепяме стратегическите инвестиционни проекти", посочи той.

Зам.-министърът подчерта, че действащата българска и европейска рамка позволява различни възможности за държавна подкрепа, включително чрез финансови инструменти, гаранционни механизми и публично-частни партньорства.

Той посочи още, че в портфейлите на Българската банка за развитие и Фонда на фондовете вече има инструменти, които могат да бъдат използвани за подкрепа на подобни проекти. „Ние ще бъдем изключително предвидим партньор на всеки един инвеститор, който носи технологии, създава стойност, открива качествена заетост", заяви Красимир Якимов.

Якимов акцентира и върху значението на България и Германия като естествени партньори в развитието на модерната индустрия. „Много немски компании реализират мащабни индустриални проекти не само в Пловдив, а и в цялата страна. Посредством този проект сега имаме възможност да надградим това партньорство с ново поколение инвестиции - в технологии, енергийна ефективност, цифровизация и модерна индустриална инфраструктура ", отбеляза той.

Проектът C0TEZ е следваща стъпка в развитието на Тракия икономическа зона и в превръщането ѝ в модел за модерна, технологична и конкурентоспособна индустрия.