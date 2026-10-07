Евростат: Всеки шести българин не е могъл да яде месо поне през ден през 2025 г.

Приблизително един на всеки шестима души в България не е могъл да си позволи да се храни с месо поне веднъж на два дни през 2025 г., сочат най-новите данни на Евростат, предаде БТА.

Делът на хората в България, които не могат да си позволят ядене с месо в рамките на два последователни дни, е продължил да намалява за 13-а поредна година, достигайки 15,8 на сто през 2025 г. при средно за ЕС ниво от 8,5 на сто.

През 2012 г., когато за последно е отчетен ръст, малко над половината (51,9 на сто) от населението на страната не е имало финансовата възможност да се храни с месо поне веднъж на два дни.

През 2014 г. този дял от населението спада под 40 процента (39,5 на сто), през 2019 г. – под границата от 30 процента (27,6 на сто), а през 2023 г. за първи път преминава под 20 процента (19,9 на сто), като през 2024 г. допълнително намалява до 18,7 на сто.

Въпреки подобрението България остава сред страните от ЕС, в които най-голям процент от хората не могат да си позволят да се хранят с месо. Единствено Румъния (18,1 на сто) е регистрирала по-голям подобен дял през миналата година, докато в Унгария (15,1 на сто), Словакия (14,2 на сто), Гърция (12,8 на сто), Малта (11,5 на сто), Франция (11,2 на сто) и Германия (11,1 на сто) са отчетени дялове над 10 на сто.

По отношение на възможността за редовно участие в развлекателни дейности през 2025 г. 12,1 на сто от жителите на ЕС не са могли да си позволят подобни услуги, докато в България този дял е бил 14,5 на сто.

Най-голям дял от хората в Гърция (27,3 на сто) не са могли да си позволят развлекателни дейности през миналата година, като останалите страни от ЕС с най-голям подобен дял са били Румъния (23,3 на сто), Литва (17,9 на сто), Латвия (16,2 на сто) и Унгария (15,8 на сто). България е била на шесто място сред страните от ЕС, в които най-много хора не са могли да си позволят развлекателни дейности.

Що се отнася до достъпа до интернет, 2 на сто от хората в ЕС не са могли да си позволят такава услуга за лични нужди у дома. Този дял варира в страните членки на ЕС – от 0,1 на сто във Финландия до 6,2 на сто в Румъния. България (5,9 на сто) е била с втория по размер дял на хората, които не са могли да си позволят достъп до интернет през 2025 г. През предходната година този дял е бил 7 на сто.