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С 5% поскъпва токът за бизнеса утре в сравнение с днес

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С 5 на сто поскъпва токът за бизнеса утре в сравнение с днес. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

При средна цена от 208,40 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата, предаде БТА. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 8 октомври.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 198,60 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 4,93 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 188,13 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 228,66 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 86 469,92 мегаватчаса електроенергия.

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 189,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 190,23 евро (без ДДС) за мегаватчас.

С 5 на сто поскъпва токът за бизнеса утре в сравнение с днес.

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