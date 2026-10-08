Без кабели и на пет екрана: как се промениха телевизията и интернетът у дома

„Две е повече от едно.“ „Едно е преди две.“

С тези закачливи слогани си „говорят“ в началото на 90-те двете национални телевизии – Канал 1 и Ефир 2. Това е времето, в което сядането вечер пред телевизора е свещен ритуал, а телевизията има своето фиксирано място – холът вкъщи.

Днес каналът не е това, което беше, защото най-важно е съдържанието.

„Хората все по-рядко гледат конкретни канали. Те търсят определени предавания и формати. Това е и водещият критерий, когато подбираме какво да предложим на нашите абонати“, казва Дора Николова, експерт „Съдържание и партньорства“ в Yettel. Именно тя отговаря за съдържанието в телевизионната платформа на телекома – интерактивната Yettel TV.

Когато компанията пуска услугата преди три години, навиците на зрителите вече са различни. Видео съдържанието е навсякъде, а стрийминг платформите са създали нов тип зрител – той иска да гледа каквото поиска, когато поиска и на екрана, който му е най-удобен.

Задачата пред телекома е да отговори именно на тези очаквания.

„Ние бяхме операторът, който последен пусна телевизионна услуга на пазара, но за сметка на това тя беше изключително конкурентна, модерна и качествена“, казва Атанас Цветанов, експерт „Телевизионни и фиксирани услуги“.

Визира не само предимствата на интерактивната телевизия – възможността да се връща, паузира или записва, но и начина, по който Yettel TV се предлага от самото начало.

„Разчупихме традиционния начин на предлагане на услугата – позволихме на потребителя да гледа Yettel TV на голям брой устройства – смарт телевизори, мобилни устройства, компютри и таблети, включително и на устройства, които клиентът вече притежава“, подчертава той.

Дават и още по-голяма свобода – възможност съдържанието да се гледа едновременно на до пет различни екрана. Идеята е услугата да се напасва спрямо потребителя, а не обратното.

Yettel TV стартира през 2023 г., но подготовката започва много по-рано – още през 2019 г., когато телекомът за първи път навлиза в домашния сегмент.

Но първо – домашен интернет

Преди да продължим историята, е важно да уточним, че за разлика от останалите оператори Yettel няма собствена фиксирана мрежа. Именно това прави предлагането на услуги като домашен интернет и телевизия значително по-сложно.

Мария Бучукова, експерт „Фиксирани услуги“, разказва, че още по времето на Globul компанията прави опити за партньорство с фиксирани оператори, но без успех.

„Globul изгради мобилната си мрежа от нулата, но изграждането и на фиксирана мрежа на зелено беше трудно начинание – особено на пазар с толкова много доставчици, както беше тогава. Това бяха и години на бърз растеж и натрупване на клиентска база, затова приоритет бяха мобилните абонати“, обяснява тя.

Мобилният бизнес остава във фокуса и при следващия собственик – Теленор. С идването на чешката група PPF през 2018 г. обаче визията се променя – въпросът вече не е дали, а кога компанията ще навлезе на пазара на фиксирани услуги.

Отговорът идва още на следващата година, през 2019 г., когато всичко започва като пилотен проект. Без собствена фиксирана инфраструктура телекомът избира различен подход – да предложи домашен интернет през мобилната си мрежа.

Моделът е познат и утвърден. За мрежата той е сериозно изпитание, но за клиента носи ключово предимство – получава интернет у дома, без кабели и дупки в стената.

„Започнахме предпазливо – само в 100 населени места и само с 1000 рутера, разчитайки на 4G мрежата ни“, спомня си Радка Хинкова, Мениджър „Управление на продуктовите възможности“.

Целта е да проверят ще има ли търсене и как трафикът от домашния интернет ще се отрази на мобилната мрежа. Резултатът надхвърля очакванията им – първите 1000 рутера свършват изключително бързо, а мрежата се справя повече от добре.

Обясняват си интереса с факта, че Globul и Теленор натрупват солидна база от лоялни клиенти. „Много от тях наистина обичаха бранда. И само чакаха да им предложим възможността да си купят домашен интернет от нас, за да го направят“, добавя Мария.

Така пътят към търговския старт на услугата е открит.

През 2020 г. компанията официално пуска домашен интернет през 4G, а на следващата година, със старта на 5G мрежата, надгражда и с 5G Интернет за дома.

Междувременно, зад кулисите тече подготовката за следващата стъпка – първата телевизионна услуга на телекома.

Телевизионна еволюция

„Историята на Yettel TV не е история за революция, случила се за един месец – чрез придобиване на други доставчици и тяхната клиентска база. При нас всичко се случи постепенно – първо със старта на домашния интернет през 4G, а после с 5G и тестовете в домашни условия“, разказва Васил Живков, мениджър „Телевизионни и фиксирани услуги“.

И макар подготовката да започва доста по-рано, това, което прави стъпката възможна, е 5G – именно мрежата от пето поколение дава необходимата стабилност за надеждна и качествена телевизионна услуга.

Когато Yettel TV стартира, тя започва буквално от нулата – без нито един абонат, но с увереността, че на пазара има място за още един играч. Днес абонатите ѝ надхвърлят 100 000, а само за три години компанията се нарежда на трето място сред телевизионните доставчици на пазара.

Със старта на Yettel TV телекомът затваря кръга на домашния сегмент, но прави и важна крачка в позиционирането си – от мобилен оператор към телеком в пълния смисъл на думата.

Днес компанията предлага 204 канала, подредени с фокус върху съдържанието, а не като традиционен списък с канали. На преден план излизат най-търсените и гледани програми – начело със спортните събития на живо, риалити форматите и новините.

Само за няколко години домашният интернет и телевизията се превръщат от нова територия за Yettel в ключова част от бизнеса. Днес двете услуги имат общо над 260 хиляди абонати. И логично вървят заедно – надеждният интернет е основата, върху която стъпват останалите дигитални услуги у дома, включително и телевизията.

А за потребителя границата между тях има все по-малко значение. Важното е всичко да работи – бързо, лесно и там, където му е удобно.