На комисия: ще има месечна "Гражданска отговорност" за мотори и кемпери

Застрахователите да могат да предлагат „Гражданска отговорност" за срок от поне 30 дни за определени превозни средства, вместо да се налага сключването на годишна полица. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, внесени от Стефан Белчев и група народни представители от "Прогресивна България" и приети по време на икономическата комисия в парламента.

Предложението обхваща превозни средства с временна или транзитна регистрация - за срока на валидност на регистрацията, бавнодвижещи се пътни превозни средства, самоходни машини, моторни превозни средства от категория L, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили.

Идеята е собствениците на тези превозни средства да имат възможност да сключват застраховка за по-кратък период, когато не ги използват целогодишно. Така например мотор, който се кара само през топлите месеци, или кемпер, използван основно за пътувания през лятото, ще може да бъде застрахован за по-кратък срок.

Предложените и приети текстове идват след бурно недоволство от страна на мотористите. През юни представители на мотоклубовете в страната се събраха на протест, по време на който настояваха за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината - позволили са скок на цената на застраховката "Гражданска отговорност" за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искаха и всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година.

Очаквайте подробности!