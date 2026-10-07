Регионалното министерство домакинства среща на координаторите на Дунавската стратегия

Националните координатори и координаторите на приоритетните области обсъждат актуални въпроси в работата на Стратегията и подготовката за Годишния форум в София

Националните координатори и координаторите на приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион проведоха двудневна работна среща в Русе в рамките на Българското председателство на Стратегията.Събитието събра представители на държавите от Дунавския регион, Европейската комисия и партньорските структури на Стратегията. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Добавената стойност на Дунавската стратегия е в способността ѝ да обединява държави и региони около предизвикателства, които не спират на националните граници, и да подпомага превръщането на общите приоритети в координирани действия", подчерта заместник-минитърът на регионалното развитие и благоустройтвото Десислава Георгиева при откриването на форума. В обръщението си тя постави акцент върху основния политически фокус на Българското председателство, а именно сближаването и намаляването на икономическите, социалните и териториалните различия в Дунавския регион. „Обнадеждаващо е да се види как стратегията се е развила през годините, продължавайки да обединява нови хора, нови гледни точки и нови идеи за бъдещето на Дунавския регион", каза още регионалният заместник-министър. И обърна внимание, че за българското председателство „беше важно не само да продължи работата, но и да постави въпроса за бъдещото място и роля на Дунавската стратегия".

Участниците бяха приветствани и от кмета на Русе Пенчо Милков.

Напредъкът по програмата на Българското председателство, актуалните въпроси в работата на Дунавската стратегия и подготовката за 15-ия Годишен форум бяха акцент в разговорите през първия ден Европейската комисия представи актуална информация за развитието на макрорегионалните стратегии и подготовката на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028 – 2034 г.

Специален акцент беше поставен върху по-доброто обвързване на приоритетите на Дунавската стратегия с бъдещите европейски политики и финансови инструменти. Обсъдени бяха разработените по време на Българското председателство Насоки за съгласуване на Стратегията с бъдещия бюджет на ЕС, както и съвместните послания на четирите макрорегионални стратегии.Представители на Програма Интеррег „Дунавски регион" информираха гостите на събитието за напредъка по изпълнението на програмата, настоящите и бъдещите възможности за финансиране и подготовката за следващия програмен период.

С дискуия, посветена на ролята на университетите и академичните и научноизследователските мрежи в Дунавския регион, приключи първият ден от разговорите. Пред участниците в нея заместник-ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев" Даниел Братанов представи опита и възможностите за принос на университетите към сътрудничеството в региона.

Работата продължи днес с фокус върху ролята на макрорегионалните стратегии в подкрепа на процеса на разширяване на ЕС, участието на младите хора в Дунавската стратегия и практическите пречки пред трансграничното сътрудничество. Хърватия, която ще поеме председателството на Дунавската стратегия през 2027 г., представи основни насоки за предстоящото си председателство.

Срещата в Русе предхожда предстоящия 15-и Годишен форум на Дунавската стратегия, на който България ще бъде домакин на 3 и 4 ноември в София. Форумът ще постави във фокуса теми, посветени на свързаността, хората и местните икономики, устойчивостта и сигурността, ролята на градовете, бъдещето на Кохезионната политика и мястото на макрорегионалните стратегии след 2027 г.

Непосредствено преди откриването му страната ни ще бъде домакин и на среща на министрите, отговарящи за регионалното развитие от държавите от Дунавския регион.

Регистрацията за Годишния форум продължава тук.