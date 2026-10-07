Зам.-управителят на централната банка на Унгария: Можем да приемем еврото през 2031 г.

Унгария би могла да въведе еврото още през 2031 г., ако правителството си постави за цел да изпълни критериите за общата валута до 2029 г., заяви заместник-управителят на унгарската централна банка Золтан Курали, цитиран от Блумбърг.

При този сценарий страната би могла да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II) още в средата на 2028 г., посочи Курали днес на конференцията „Назад към Европа“, организирана от „Портфолио“. Механизмът обвързва курсът националната валута с еврото при определен диапазон на допустими колебания.

Основният сценарий остава изпълнение на критериите през 2030 г. и приемане на еврото през 2032 г., добави той, цитиран от БТА.

Премиерът Петер Мадяр, който отстрани Виктор Орбан от властта на изборите през април, обеща да върне Унгария към по-тясно сътрудничество с европейските партньори и да въведе общата валута. Правителството му си е поставило за цел да намали бюджетния дефицит до 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2030 г. спрямо очакваните 7,5 на сто през тази година.

Конкретните цели предстои да бъдат обявени през следващите седмици заедно с проекта за бюджет за 2027 г. и плановете за икономическо сближаване.

Форинтът поскъпна с 0,6 на сто спрямо еврото след изказването на Курали, отчитайки най-големия дневен ръст сред 21-те валути на развиващите се пазари, проследявани от Блумбърг. Подкрепа оказаха и данните за промишленото производство през август, показали най-бързото увеличение от края на 2022 г.

Инвеститорите увеличават вложенията си в унгарската валута и облигации в очакване на постепенно сближаване с равнищата в еврозоната в процеса на подготовка за приемане на еврото.

През уикенда Мадяр ръководи двудневно заседание на кабинета за уточняване на проекта за бюджет за следващата година, който се очаква да бъде представен до 15 октомври. Правителството трябва да съчетае предизборните обещания за по-високи социални разходи с необходимостта от намаляване на дефицита.

Цел за дефицит от 4,5 на сто от БВП през 2027 г. би била положителна изненада за инвеститорите, докато равнище от 5,5 на сто или повече би било „ясно разочарование“, заяви ръководителят на Агенцията за управление на дълга Гергели Тардош в интервю за Ройтерс, публикувано преди дни.

Според Тардош доходността по дългосрочните облигации във форинти, която вече е под тази на съответните полски облигации, има потенциал да се понижи към 4 на сто при подготовката за въвеждане на еврото.

Доходността по унгарските десетгодишни облигации се задържа на 5,81 на сто днес. Според инвеститори ангажиментът за приемане на общата валута е ограничил разпродажбите през последните три месеца, когато поскъпването на енергията вследствие на войната в Иран разтърси пазарите.

Курали подчерта, че Унгария не бива да отлага присъединяването към ERM II, след като правителството официално започне процеса по въвеждане на еврото.

„Ако бюджетният план и перспективите показват ясен ангажимент за въвеждане на еврото и пазарът го приеме, тогава няма смисъл да се забавя началото на присъединяването към ERM II“, заяви той.

По думите му курсът на форинта към еврото трябва да бъде съобразен с инфлационната цел на централната банка и с необходимостта да се запази конкурентоспособността на икономиката. Валутният курс влияе силно върху инфлацията чрез цените на вноса.

Престоят в ERM II се очертава като по-предизвикателен за Унгария, отколкото за България и Хърватия, най-новите членове на еврозоната, посочи Курали. За разлика от тях Унгария има свободно плаваща валута, чиито колебания централната банка ще трябва да управлява в рамките на механизма.