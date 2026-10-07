Стокообменът ни с Великобритания нараства с над 21% през първите 6 месеца на 2026 г.

Стокообменът между двете страни нараства с над 21% през първите шест месеца на 2026 г.

България и Великобритания имат потенциал за още по-силно икономическо партньорство, включително чрез разширяване на британските инвестиции и задълбочаване на бизнес контактите между двете страни. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с посланика на Великобритания у нас Н. Пр. Натаниъл Копси. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

В рамките на срещата бяха обсъдени развитието на двустранните икономически отношения, търговският обмен и възможностите за реализиране на нови инвестиционни проекти в България. „България и Великобритания имат стабилна основа за развитие на икономическите отношения. Нашата цел е да надграждаме постигнатото и да превръщаме потенциала в конкретни инвестиции, производства и работни места", посочи вицепремиерът Пулев.

Положителната динамика в икономическите отношения се потвърждава и от данните за търговията. Стокообменът между България и Великобритания нараства с над 21% през първите шест месеца на 2026 г., а британските инвестиции в страната достигат близо 3 млрд. евро.

По време на разговора бяха обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството във високите технологии, иновациите и развитието на сектори с висока добавена стойност, където потенциалът за партньорство между български и британски компании е значителен.

Акцент беше поставен и върху разширяването на контактите между бизнеса от двете страни, както и по-тясното сътрудничество в образованието, академичния обмен и развитието на човешкия капитал. „Великобритания е страна с водещи световни университети и силни традиции в науката и образованието. Обменът на знания и експертиза може да създаде нови възможности както за младите хора, така и за бизнеса", изтъкна Пулев.

Обсъдена беше и ролята на публично-частните партньорства за реализацията на инфраструктурни и инвестиционни проекти. Вицепремиерът представи новия закон за публично-частните партньорства, който е подготвен от българското правителство, както и възможностите за взаимодействие при подготовката и реализацията на проекти. Той подчерта, че целта му е да бъдат създадени по-добри условия за мобилизиране на частен капитал и за реализацията на проекти с дългосрочен ефект за икономиката.

Вицепремиерът и британският посланик се обединиха около необходимостта от продължаване на активния диалог между институциите и бизнеса и идентифицирането на конкретни възможности за нови инвестиции и партньорства. „Ще продължим да работим активно за привличането на стратегически инвеститори и за задълбочаване на икономическите отношения с ключови партньори като Великобритания", изтъкна Пулев.