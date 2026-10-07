Министерството на иновациите и Български космически клъстер подписаха Меморандум за сътрудничество

Меморандумът създава рамка за по-тясна работа между държавата и индустрията по развитието на българския космически сектор

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) и Сдружение „Български космически клъстер" (БКК) подписаха Меморандум за сътрудничество. Документът формализира дългосрочното институционално сътрудничество между индустриалната организация и МИДТ. Целта на сътрудничеството е насърчаване на българската космическа индустрия, възможност за по-активно й участие в националните политики, европейски програми и международни инициативи. Това включва както компании, които вече работят в космическия сектор, така и технологични организации, които могат да развиват продукти, услуги и компетенции с приложение в космоса.

В рамките на Меморандума министерството и клъстерът и ще работят съвместно по повишаване на капацитета на българските компании и организации за участие в европейски и международни програми. Ще бъдат използвани данните и анализите на БКК, очертаващи българската космическа екосистема, при разработването на политики. С документа се дава възможност за активна подкрепа от страна на индустрията в развитие на дейностите в областта на космоса, както и за подкрепа на взаимодействието с Европейската космическа агенция (ESA), Агенцията на ЕС за космическата програма (EUSPA) и други международни партньори. Ще бъдат съвместно организирани събития, информационни дни и инициативи за българския космическия сектор.

Сътрудничеството е стъпка към по-свързана национална космическа екосистема.

„Космическият сектор е стратегическа област с огромен потенциал за иновации, високотехнологично производство и създаване на продукти с висока добавена стойност. В МИДТ работим последователно и активно за по-добри условия за родните компании и научни организации в сектор космос", коментира зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова. Тя подчерта, че с подписването на този Меморандум се прави още една стъпка към по-тясно партньорство между държавата и индустрията и към изграждането на силна, свързана и конкурентоспособна българска космическа екосистема.

„България има отлична основа от компании, които покриват повечето части на космическата верига. Сега е моментът тези възможности и компетенции да бъдат по-добре свързани и видими за европейската космическа екосистема. Радваме се, че виждаме ясна заявка от страна на Министерството на иновациите България да е разпознаваем играч в Европа, а ние ще се постараем това да се случи чрез индустрията", каза съпредседателят на БКК Любомир Бабуров.