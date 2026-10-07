Икономическата комисия отхвърли искането на ГЕРБ за намален акциз за бензин и дизел

Икономическата комисия в парламента отхвърли проекта на решение на ГЕРБ, с който хората на Бойко Борисов предлагат бензина и дизела да бъдат с намален акциз.

Проектът предвижда Министерският съвет да започне в срок до 7 дни процедура пред Европейската комисия за разрешаване на България временно да прилага по-ниски акцизни ставки за моторните горива. Предлага се режимът да е за срок до шест месеца.

Като ориентир е посочено решението на ЕС за Хърватия, която получи разрешение да намали акциза с до 0,2195 евро на литър спрямо минималното европейско равнище за безоловния бензин и с до 0,225 евро за литър за дизела. Именно такова намаление е записано като ориентир и в проекта на ГЕРБ.

Паралелно с това министърът на финансите трябва да поиска от Европейската комисия официална позиция дали е допустимо временно намаляване на ДДС върху моторните горива, включително до ставка от 9%.

В мотивите към проекта е направен и ориентировъчен разчет как би се отразило подобно намаление върху цените. При цена около 1,69 евро за литър бензин А95 намаляването на акциза с около 0,2235 евро би дало механичен ефект от приблизително 0,27 евро на литър при сегашната ставка на ДДС от 20%. Така крайната цена би паднала до около 1,42 евро за литър. При дизел с ориентировъчна цена от 1,96 евро за литър разчетът показва цена около 1,69 евро след намалението на акциза.

Ако към това бъде добавен и ДДС от 9%, чисто механичният разчет показва още по-голям ефект. При бензина цената би се понижила до около 1,29 евро за литър, а при дизела - до около 1,53 евро. Това би означавало спестяване от около 0,40 евро на литър бензин и 0,43 евро на литър дизел, или приблизително 20-21 евро при зареждане на 50 литра, пише още в мотивите.

Предлага се и ежедневен публичен мониторинг на цените на бензин А95, дизел, LPG и CNG. Той трябва да показва както крайните цени, така и цените без данъци, данъчния компонент, международните котировки и степента, в която всяко данъчно облекчение се прехвърля към потребителите.

Министерският съвет ще трябва и всеки месец да отчита пред Народното събрание развитието на цените на горивата и ефекта от предприетите мерки. Решението трябва да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник", пише още в проекта на решение.

Самите мотиви подчертават, че мерките трябва да бъдат временни и да не се превръщат в постоянно субсидиране на потреблението на изкопаеми горива.

В края на септември парламентът гласува природният газ - във вид на метан и за доставка по газопровод до промишлени потребители, както и втечненият нефтен газ (LPG), предназначен за моторно гориво, да бъдат освободени от облагане с акциз от 1 октомври до 31 декември. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове бяха направени от Стефан Белчев и група народни представители от "Прогресивна България".